L'exemple de SEAT

No tot en aquest avorrit tancament han de ser males notícies. Per exemple els respiradors que ha fabricat l'empresa SEAT han començat ja amb els seus assajos clínics i estic segur que van a salvar moltes vides i de pas el cul dels savis de la política que dirigeixen el dia a dia del que hem o no fer per salvar-nos de la pandèmia.









El seu esforç i el seu treball, com el que podrien fer altres grans fàbriques que tenim a Espanya, que les tenim, ja s'hauria d'haver posat en marxa si no hagués tant "ximple de la mascareta" tancat en la seva supèrbia política. Jo m'imagino, perquè sóc gallec de naixement i català de fet, el que podrien fabricar per exemple meus paisans de Vigo que concorrin a la Citroën o els valencians que treballen a la Ford. I no és una frase dita gratuïta. La meva família fabricava a Ourense amb cinc treballadors i màquines Oberlot i Refrey cent bates al dia, mentre la meva mare s'apilaven centenars de metres de tela sobre una taula molt llarga on tallava amb una màquina que als meus ulls de nen semblava enorme, tots els trossos de peces que després s'enssamblaven unes mares de família eficients i poderoses. I si aquestes dones podien fer cent bates o 36 camises al dia.





Quantes màscares creuen vostès que podrien fer? Això ho vaig aprendre jo mateix de nen, avui ho veig com a gran notícia en alguns telenotícies repartida en nombroses iniciatives que plouen de diferents punts d'Espanya. És la gent, els petits i grans empresaris els que han agafat la maneta del "cal fer alguna cosa" com els nostres avantpassats van treure els ganivets de la matança per defensar-se de la invasió napoleònica. Ja veuen, navalles i ganivets de camp, per a barallar contra fusells i canons, quina desproporció! En recordar la història, no és la meva intenció ofendre a cap ciutadà o ciutadana d'un país amic com ho és França, sinó tot el contrari.





Avui els caps pensants, com es fan olor que necessitem kits per veure qui té o no coronavirus ens han venut la moto a través dels seus mitjans afins, que aquests test no són molt fiables i que bé, si caldria fer-los però que no és per tant. Collons! llavors, ¿per què ho estan fent servir els nord-americans i els alemanys per exemple? També ens diuen que ens oblidem de les màscares que no hi haurà per a tots. Escoltin, ja està bé de canviar d'opinió i marejar la perdiu, que els de baix no som burros.



A les farmàcies no hi ha alcohol, no hi ha màscares, no hi ha res amb tallar la malaltia, i a sobre caminem pels 13.000 morts i l'esquer dels nous Pactes de la Moncloa per entretenir al personal mentre la gent perd la feina a mansalva i la Guàrdia Civil estudia plans de contingència per intentar contenir la indignació als barris més deprimits del nostre país.





Mirin, a mi em sembla que el capità d'aquest vaixell no sap on és babord, ni estribord, i que aquest és el veritable problema. Encara sort que els treballadors de la SEAT han donat un pas al front i hi són per ajudar-nos a tots. Va merèixer la pena jugar-se el físic amb els grisos a la Dictadura a la Zona Franca per parlar de les vagues de la SEAT quan el que governava ens volia també submisos i sotmesos. Ni llavors ni ara era i és la solució.