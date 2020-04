Casado acusa Sánchez d'"incompetència" pels seus errors en la gestió de la pandèmia

El president del PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dimecres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, d'"incompetència", "ineficàcia" i "imprevisió" en la crisi del coronavirus i l'ha emplaçat a demanar "disculpes" pels "errors "en la seva gestió. No obstant això, malgrat aquestes crítiques ha anunciat que el Grup Popular donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma, però exigint a Sánchez que compleixi ara "amb la seva part".





"Parafrasejant Maura, 'per mi no quedarà'", ha afirmat Casado en el debat celebrat al Congrés per prorrogar l'estat d'alarma fins al 9 de maig i que inclou com a principals novetats les sortides dels nens i la possibilitat d'aplicar mesures en el confinament en funció dels territoris.





El líder del PP ha dit que el seu partit "compleix amb la seva part" en renovar una mesura "excepcional" per "contenir aquesta tragèdia en vides i llocs de treball" però ha emplaçat a Sánchez a "complir" amb la seva i "aprofitar aquesta confiança per governar al servei de tots els espanyols". "La paciència dels espanyols té un límit", li ha avisat.





Després de guardar un minut de silenci, Casado ha arrencat el seu discurs assegurat que li "fa mal Espanya" perquè porten "mes i mig de drama nacional" pel Covid-19. "Això no és una guerra com li agrada dir al Govern sinó una catàstrofe en vides humanes, això és una hecatombe econòmica", ha emfatitzat.









NO ÉS MORAL QUE NO CITI ELS MORTS





Per veure la "dimensió" d'aquest "drama", Casado ha assenyalat que han tingut jornades amb "més víctimes que cinc atemptats de l'11-M" i han mort "més persones que soldats aliats en el desembarcament de Normandia". Dit això, ha retret a Sánchez que en la seva intervenció en el Ple no hagi fet referència als morts, que ja superen els 22.000. "Això no és causal i m'atreveixo a dir-li sense acritud que això no és moral. Així no es pot seguir. Això no va bé", ha proclamat.





A més ha retret al Govern espanyol que hagi reconegut que "no sap del cert quants espanyols han mort per coronavirus". "No és de rebut que una nació que es respecta a si mateix sigui capaç d'explicar els seus morts", li ha etzibat. I ha advertit a Sánchez que si la crisi és "una cosa simètric i global" com sosté, "per què s'ha acarnissat" amb el nostre país.





Casado ha emplaçat a l'Executiu a admetre el que ha fet malament. "Per què vostès no reconeixen que s'ha pogut s'ha pogut fer una mica millor i demanen disculpes pels seus errors?", Ha preguntat, per afegir que s'haurien salvat vides si no s'haguessin "ocultat" els informes de l'OMS o les alertes de la UE "per una agenda ideològica per arribar als actes del 8 de març".





CRÍTIQUES PER LES MASCARETES I TEST





A més, ha denunciat el retard en la compra de material per als professionals sanitaris i que avui coneguin que un dels estoc de màscares "van estar cinc dies en els hospitals espanyols sent defectuosos" i els van retirar tard, "havent de aïllar ara a mil sanitaris "després sotmetre-ho a" un risc".





Casado ha preguntat al Govern espanyol com és possible que compri màscares "a empreses condemnats per suborns en països subdesenvolupats" o que amb els tests descobreixin ara "per la premsa" que "al proveïdor" que els va portar "se li van pagar set milions en comissions". "On estigui el milió de test que fa dos dissabtes en la seva homilia dominical va dir que anaven a fer?", S'ha interrogat, per afegir que només amb test massius es pot desescalar amb garanties i tornar a la normalitat.





El líder del PP ha posat com a exemple de "imprevisió" del Govern espanyol el capítol referit a les sortides dels nens, després que el Governcentral assegurés que podrien anar al súper o al banc a partir del 27 d'abril i unes hores després rectifiqués i anunciés que podran fer passejades.





"Com ens pot dir que un decret d'un Consell de Ministres serà adaptat per un ministre en ple cap de setmana amb una ordre ministerial? Vostè sap el que és la seguretat jurídica?", li ha preguntat davant el que ha passat amb els nens. "No diguin que han pecat de prudència, estan pecant d'incompetència i amb els nostres fills no es juga i amb la salut dels espanyols, tampoc", ha proclamat.





EVITAR RECEPTES POPULISTES: "RECORDI COM ACABAR TSIPRAS"





En el capítol econòmic, ha repassat les previsions del FMI i el Banc d'Espanya, i ha sol·licitat a l'Executiu "liquiditat immediata" per a les empreses, abonar els ETS i que no doni per "amortitzat" fins al desembre sectors com el turístic o el de l'hostaleria.





A més, ha demanat a Sánchez que no busqui "bocs expiatoris" perquè la UE "serà molt generosa" i li ha preguntat si va a acudir al programa MEDE com el primer ministre italià va dir al Senat aquest dimarts.





"Nosaltres no sabrem de propaganda però sí sabem de gestionar crisi i cal fer-ho amb competitivitat i flexibilitat", ha manifestat, per exigir que la sortida de la crisi no sigui amb receptes "populistes com demana el seu vicepresident" Pablo Iglesias. "Recordeu sempre a Varoufakis i com va acabar Tsipras", li ha etzibat, en al·lusió al Govern grec.





"LI EXIGIM QUE DEIXI COARTAR LA LLIBERTAT"





Així mateix, Casado ha demanat "respecte a les llibertats democràtiques" i ha recalcat a Sánchez que el coronavirus es "venç amb mascaretes, no amb mordasses". Dit això, ha rebutjat que siguin un "lapsus" les paraules del cap de l'Estat major de la Guàrdia Civil parlant en roda de premsa de minimitzar les crítiques a l'Executiu en les xarxes com demostra el "correu electrònic escrit dirigit a les Forces de Seguretat".





"Li exigim que deixi de coartar la llibertat dels ciutadans a les xarxes socials i que no faci servir ni a la Fiscalia ni a la Guàrdia Civil per a aquests propòsits", li ha demandat, per preguntar després "quin tipus de omertà mediàtica pretén per tapar seus errors".





Dit això, ha demanat al president del Govern espanyol que reactivi el portal de transparència i que pengi allà les actes dels experts que "ja que juguen a polítics i donen lliçons de decència, hauran de retre comptes a la nació", en al·lusió a les paraules de doctor Fernando Simón.





ELS PACTES I LA "GENEROSITAT" DEL PP





Pel que fa als pactes, Casado ha afirmat que el PP ja ha fet la seva "gran pacte" en brindar al Govern central el seu suport a l'estat d'alarma, "la mesura més dràstica en la història de la democràcia". Per contra, ha dit que els "socis de Sánchez li tornen a deixar tirat" en la votació d'aquest dimecres al Ple de Congrés.









Casado ha afirmat que el fet que Sánchez no hagi contestat a les exigències que li va plantejar en la trobada de dilluns per afrontar el Covid 19 evidència quin és l'esperit de diàleg del Govern central amb el qual respon a la "generositat" del PP. "Només li hem demanat eficàcia per gestionar, transparència per retre comptes i humilitat per demanar perdó pels seus errors. Res d'això hem aconseguit", s'ha queixat, per afegir que el Govern espanyol no pot pretendre que formin part de "l'orquestra mentre es enfonsa el vaixell".





Després d'insistir que el PP està donant suport al Govern d'Espanya per "salvar vides i no per arruïnar Espanya", ha saludat que Sánchez hagi acceptat crear una comissió al Congrés per prendre mesures davant la crisi del Covid, "renunciant a la trampa" d'aquesta taula de reconstrucció" i "extraparlamentària ". Tot i això, ha retret al cap de l'Executiu que no s'hagi referit a aquesta comissió en el seu discurs i ha dit que espera que no sigui "una altra atzagaiada.