Un grup de socis denuncia el Barça per "presumpta corrupció i administració deslleial"

Un grup de vuit socis del FC Barcelona, que formen la plataforma 'Dignitat Blaugrana', ha denunciat aquest dimarts al club per "presumpta corrupció i administració deslleial" després de les declaracions que va realitzar el ja exvicepresident Emili Rousaud.









"Algú ha ficat la mà a la caixa", va afirmar Rousaud abans de la seva dimissió, acompanyada de cinc directius culers fa dues setmanes. Aquest dimarts, la plataforma 'Dignitat Blaugrana' ha presentat una denúncia per aquestes suposades pràctiques i pel famós 'Barçagate', el cas d'espionatge del club en les xarxes socials.





La denúncia està signada pels socis Ricard Faura (nombre 12.426), Francisco Sol (64.861), Xavier Flores (30.934), Antoni Sánchez (114.196), Anton Miret (15.595), Emili Perona (10.499), Antoni Domenech (24.514) i Marco Perona (40.251), segons recull la pròpia denúncia publicada a la seva pàgina web.





La denúncia es formula per "presumpte delicte d'administració deslleial i/o corrupció entre particulars comès indiciàriament per algun membre de la junta directiva del Barça o per executius, i també contra els responsables I3 Ventures SL i empreses vinculades NSG Social Sciences Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA i Futuric SA".





Es fonamenta en quatre fets -tots ells recolzats en enllaços digitals de premsa sobre aquestes investigacions-. La denúncia finalitza instant al jutjat al fet que "procedeixi a practicar les diligències que consideri pertinents per a la comprovació dels fets i de la responsabilitat dels partícips".