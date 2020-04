El jutge imputa als exconsellers Jané, Puig, Rigau i Macías en el cas del 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha imputat als exconsellers catalans Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias per presumpte blanqueig de capitals procedents de les comissions il·legals suposadament cobrades per dirigents de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a la causa coneguda com del 3%.

En l'acte, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 ha acordat obrir peça separada del cas de la suposada finançament irregular de CDC per investigar a aquests exconsellers i vuit persones més, entre les quals hi ha exdirigents de el partit i empresaris.