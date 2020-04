Naturgy celebrarà la junta d'accionistes el 26 de maig, previsiblement telemàtica

Naturgy celebrarà finalment el proper 26 de maig la seva junta general d'accionistes, que estava prevista inicialment per al 17 de març però que va haver de ser ajornada 'sine die' per l'esclat de la pandèmia del coronavirus, tot i que es prepara per a la seva celebració telemàtica en vista que pugui estendre l'estat d'alarma o les limitacions de mobilitat a les persones per la crisi del coronavirus.





Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el consell d'administració del grup, per tal de protegir els seus accionistes, empleats i tot el personal involucrat en la celebració de la junta, i donat l'actual estat d'alarma pel Covid-19 i davant la possibilitat que en la data prevista per a l'Assemblea persisteixi aquesta situació excepcional o algun tipus de limitació que afecti la mobilitat de les persones o la seva capacitat de reunió, ha acordat desaconsellar l'assistència física.





D'aquesta manera, recomana als seus accionistes que deleguin el seu vot amb instruccions o votin a distància i segueixin la Junta per mitjans audiovisuals a través del web de la companyia. A més, s'ha acordat simplificar els mecanismes per exercir el vot a distància o delegar el seu vot i suprimir la celebració del cafè de benvinguda als accionistes així com el tradicional lliurament d'obsequis.









També es possibilitarà l'assistència telemàtica a la junta d'accionistes, permetent a aquells que així ho desitgin assistir i participar a la Junta d'accionistes mitjançant connexió remota i en temps real.





De fet, si en la data de la Junta seguís encara en vigor l'actual situació excepcional pel coronavirus, l'energètica assenyala que la reunió se celebraria "en les mateixes dates i hora previstes de manera exclusivament telemàtica".





PAGAMENT DE DIVIDEND COMPLEMENTARI DE 0,010 EUROS





L'energètica sotmetrà a aprovació dels seus accionistes a la junta el pagament dels 0,010 euros com a dividend complementari que queden pendents respecte a la proposta original de 0,603 euros que el consell havia fet per a la convocatòria inicial.





El passat mes de març, l'òrgan rector de la companyia ja va donar llum verda al pagament del dividend a compte de 0,593 euros bruts a càrrec de l'exercici 2019, que es va fer efectiu el 25 de març.





La companyia presidida per Francisco Reynés va decidir procedir al seu pagament per tal d'evitar que aquesta crisi sanitària afectés "negativament als seus accionistes, i en especial als més de 70.000 minoritaris".