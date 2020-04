La jutge avala que Jordi Sànchez surti de la presó per fer voluntariat

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Barcelona ha avalat l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari a l'expresident de l'ANC i exdiputat d'JxCat Jordi Sànchez, que li permet sortir de la presó entre setmana per fer tasques de voluntariat, tot i que actualment està confinat per el coronavirus.





En l'acte d'aquest dimecres, la jutgessa ratifica l'autorització perquè s'apliqui l'article 100.2 a Sànchez, tal com va aprovar la junta de tractament de la presó de Lledoners (Barcelona), i rebutja així l'informe de la Fiscalia en el qual es oposar a la mesura.





La presó ha de comunicar cada setmana a la jutgessa de vigilància penitenciària l'evolució de Sànchez en el règim especial del 100.2, per constatar "que es mantenen baixos els riscos de reincidència", i també servirà al jutjat per valorar la procedència de continuar aplicant la mesura.





La junta de tractament de Lledoners va acordar el 100.2 per Sànchez el 6 de febrer, i el tràmit per respondre a l'escrit d'oposició de la Fiscalia havia quedat suspès pel decret d'estat d'alarma.





Per justificar la decisió, la jutge remet al que ja va valorar en aprovar el primer permís de sortida per Sànchez: "No es pot pretendre que la condemna penal s'estengui a una condemna de l'itinerari penitenciari de l'intern, obstaculitzant i impedint situacions de possibles autoritzacions de permisos" ni altres beneficis penitenciaris.





"El que sembla oblidar el ministeri fiscal" en la seva oposició, retreu sobre l'afirmació anterior, i com en el seu acord de febrer --al qual la Fiscalia també es opuso--, fa referència a la situació penitenciària de Sànchez, als seus nivells de risc, ja que assumeix els fets relatats en la sentència que el va condemnar.









VOL "CANVIAR O MODIFICAR" LA SEVA IDEOLOGIA





Sobre la petició del fiscal perquè Sànchez faci un programa específic de tractament per la seva condemna per un delicte de sedició, la jutge afirma que la Fiscalia "continua basant-se en realitat en la necessitat que l'intern realitzi un programa específic per a canviar o modificar el seu pensament i la seva ideologia política".





"La voluntat de l'intern de continuar reivindicant el dret a decidir sobre la situació de Catalunya, de manera pacífica i no violenta, fa témer al ministeri fiscal que pugui produir-se una reincidència delictiva", el que la jutgessa considera que no es fonamenta en cap dada objectiu.





Assenyala que "tal pretensió del Ministeri Fiscal de rebuig i modificació dels principis, pensaments i voluntats legítims que té l'intern" no es contemplen en la normativa penitenciària ni en la Constitució, i considera que atemptaria contra els drets fonamentals.