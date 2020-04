El coronavirus provoca un "boom" en la venda de mampares per oficines i restaurants

Tornar a la normalitat. Aquest és el desig de totes les empreses que han abaixat la persiana durant l'estat d'alarma. No obstant això, els experts adverteixen que quan s'aixequi el confinament, caldrà implementar mesures excepcionals per minimitzar els contagis en els centres de treball.





Entre aquestes mesures s'aconsella la instal·lació de mampares divisòries que separin als companys d'oficina o als clients de restaurants i bars. Els fabricants i distribuïdors de mampares, tant de metacrilat com d'altres materials, ja han registrat augments importants en les comandes. José Miguel Cegarra, director de màrqueting de la firma de mobles Oficinas Montiel, explica que "des de mitjans de març, hem experimentat un augment brutal en la demanda tant per part d'oficines com del sector de la restauració".





Ara mateix, l'empresa establerta a Múrcia té pendent un lliurament de 400 mampares a una institució nacional. Cegarra creu que després de la pandèmia seguirà augmentant la demanda d'aquests mecanismes de separació, de manera que també estan treballant en una mampara penjant menys invasiva dissenyada expressament per a restaurants.





Mampara de policarbonat





MENJAR AMB MAMPARES DE PER MITJÀ





Tot i que el Govern encara ha de donar a conèixer el seu pla de desescalada, de què s'espera que fixi de forma concreta quines empreses podran tornar a la normalitat de manera gradual, diversos locals de restauració consultats per Catalunyapress ja han preguntat preus a distribuïdors de parament. No obstant això, el problema més destacat pels bars i restaurants és com es poden implementar aquests útils a les terrasses, una de les vies de negoci que es poden veure més afectades pel distanciament social.





Les previsions de les associacions del sector Hostaleria d'Espanya, Aecoc i FIAB no són favorables: fins a 40.000 bars podrien tancar després de la pandèmia. Una de les causes principals d'aquesta devastació empresarial seria la contracció en el consum, motivada per la por a contagiar-se. Potser prendre alguna cosa amb una mampara per mig sigui una de les formes per salvar el nostre estil de vida... i els nostres bars.





Mampara penjant (font: Oficinas Montiel)