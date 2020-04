Naturgy treballa en un pla per a la tornada a la feina d'empleats de manera esglaonada

Naturgy treballa en un pla de desconfinament per a la tornada a la feina dels seus empleats de manera esglaonada, al llarg d'un període d'uns tres mesos des de l'aixecament de l'estat d'alarma, que es prolongarà al el menys fins al proper 10 de maig.





Aquest pla de desescalada per abordar el retorn a la feina davant la crisi del coronavirus serà per fases i grups d'empleats, sent els últims a incorporar-se físicament als seus llocs de treball el personal privada o major de 60 anys no immunitzat.





Segons han informat fonts de la companyia, aquesta 'full de ruta', que ha estat ja comunicada als treballadors de la companyia, inclou també la realització de tests als empleats, així com al seu entorn familiar. Naturgy compta amb uns 6.000 empleats i aquestes proves podrien superar les 16.000.





Inicialment, aquests tests es duran a terme a aquells empleats que realitzen un treball de "camp" en tasques operatives de les instal·lacions, i on el teletreball no és possible.





Per aconseguir proveir-se dels tests necessaris per al Covid-19, el grup energètic, que és el primer del sector a comunicar un pla d'aquest tipus, ha seguit les directrius de les autoritats sanitàries.





Amb la declaració pel Govern de l'estat d'alarma, i fins i tot abans, Naturgy ja va intensificar les mesures del seu protocol d'actuació davant el coronavirus en totes les seves infraestructures crítiques, garantint el subministrament energètic davant la situació d'excepcionalitat.





El grup va aplicar el teletreball per a tots els empleats en què era possible aquesta opció, amb l'objectiu d'extremar encara més la precaució de salvaguardar la salut i la seguretat d'ells i les seves famílies.









A més, la companyia va disposar de centres físics operatius i tecnologia de suport en diferents punts de país, a més de la capacitat de gestió remota, per així garantir en tot moment el subministrament energètic.





Per aconseguir proveir-se dels tests necessaris per al Covid-19, el grup energètic, que és el primer del sector a comunicar un pla d'aquest tipus, ha seguit les directrius de les autoritats sanitàries.





Així mateix, l'energètica va establir un Comitè de Crisi permanent per monitoritzar i prendre totes les decisions que siguin necessàries en temps real i va activar un protocol d'actuació per a la prevenció del contagi de virus entre els seus tècnics especialistes que havien de seguir acudint als seus llocs de treball per a realitzar les activitats essencials.