CGT de Catalunya ha denunciat a Inspecció de Treball l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentat per UGT Catalunya per "indicis de frau a la Seguretat Social", ha informat en un comunicat aquest dilluns.





En la denúncia, CGT defensa que el sindicalisme s'ha mantingut com un "servei essencial" durant la pandèmia del coronavirus per garantir la defensa dels treballadors.

MÉS INFORMACIÓ UGT Catalunya negocia un ERTO que exclou els dirigents del sindicat





"És imprescindible garantir les tasques d'assessorament jurídic-sindical als afiliats", ha asseverat, ja que ha sostingut que aquestes setmanes han augmentat les consultes als sindicats de forma considerable.





"Entenem que no es pot argumentar en cap cas la disminució d'activitat i menys en un sindicat com UGT que, per la normativa referenciada i dictada durant l'estat d'alarma, ha vist incrementades les seves prerrogatives", ha insistit.





CGT argumenta que UGT no pot al·legar una disminució dels ingressos perquè les afiliacions en els sindicats es mantenen i el sindicat dirigit per Camil Ros no ha anunciat un canvi en el cobrament de les quotes, al que se suma el finançament procedent dels pressupostos de la Generalitat: 6,1 milions d'euros per sindicats i patronals per facilitar la concertació social.









Per tot això, CGT ha exposat que UGT intenta aprofitar el mecanisme de l'ERTO per "traslladar a la Seguretat Social el pagament d'un percentatge important del salari d'una part considerable dels seus treballadors".





Ha aprofundit que UGT aprofita "les disposicions amb la finalitat sobre el paper de preservar l'existència d'empreses i garantir uns mínims nivells de renda dels seus treballadors afectats per l'alteració de l'activitat derivada de la implementació de l'estat d'alarma per injectar liquiditat al seu organització".





Ha afegit que aquesta injecció de diners "la càrrega a la Seguretat Social en forma de subsidis d'atur que li exoneren de les obligacions salarials respecte als seus treballadors, descapitalitzant la Seguretat Social, el que podria constituir un frau".





UGT: AFECTACIÓ PARCIAL DE JORNADA





Divendres passat, va transcendir que la UGT de Catalunya està negociant un ERTO per a la seva plantilla, que no s'aplicarà als empleats que estan gestionant la crisi del Covid-19 ni als dirigents del sindicat.





Segons va explicar Camil Ros, es troben "en un procés de diàleg" amb la representació dels treballadors del sindicat, que té una plantilla de més de 200 empleats.





Ros ha explicat que la mesura consistirà en afectacions parcials de la jornada a aquells als quals se'ls apliqui: "En cap cas tindrà una afectació total per a ningú, seran afectacions parcials de la jornada".