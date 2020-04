El primer ministre japonès obre la porta a suspendre els Jocs Olímpics de Tòquio

Tot i que els Jocs Olímpics de Tòquio es van posposar fins a l'estiu de 2021 davant la pandèmia per coronavirus, el Govern japonès no té clar si més no que puguin jugar-se en aquesta data. El primer ministre de país nipó, Shinzo Abe, ha reconegut que fins que "els atletes i espectadors puguin participar de forma segura", no es pot disputar el certamen esportiu.





En cas que la crisi sanitària mundial no sigui resolta abans de la cita olímpica, els Jocs es cancel·larien de forma definitiva.









Aquestes declaracions posen encara més en dubte la nova data dels Jocs. El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio ja es va preguntar "si serà possible controlar la pandèmia" abans d'aquestes noves dates . "No crec que ningú pugui dir si serà possible controlar la pandèmia per al mes de juliol o no. No estem en disposició de respondre clarament a aquesta pregunta", va afirmar el seu director executiu fa unes setmanes.