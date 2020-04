El sindicat Uspac demana que es desbloquegin les proves PCR als mossos

El sindicat policial Uspac ha enviat una carta a el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per demanar-li que "doni l'oportú permís" a la Generalitat perquè pugui realitzar tests de detecció de coronavirus als Mossos d'Esquadra, ha informat aquest dimecres.





El sindicat ha explicat que es dirigeixen a Sanitat després d'una reunió amb el sotsdirector general de Regs i Salut Laboral del departament d'Interior de la Generalitat, que els va traslladar que les proves de detecció als agents es van parar "per culpa" d'una ordre signada per Illa.





Uspac explica en la carta que el 2 d'abril, arran d'una demanda de mesures cautelaríssimes presentades per ells mateixos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar una interlocutòria pel qual requeria a la Conselleria d'Interior que proveís de proves a tots els agents aïllats per simptomatologia o exposició per contacte amb el Covid-19.









Segueix relatant que, a resultat d'això, s'han realitzat 875 proves PCR a càrrec d'Interior, però que a partir de l'ordre del Ministeri signada el 13 d'abril "la Generalitat ha decidit no realitzar cap prova PCR als membres" de Mossos si no hi ha prescripció mèdica.





"El departament d'Interior ha adquirit les proves PCR i, segons ens indica, no existiria cap problema en realitzar-les si vostè té a bé autoritzar", afegeixen.





Amb tot, li recorden: "És obvi que les funcions policials en l'estat d'alarma es tracten d'un servei essencial i imprescindible per a poder controlar el confinament dels ciutadans decretat pel Govern d'Espanya".