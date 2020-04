IrsiCaixa dissenya un protocol de detenció d'anticossos sense kits comercials

IrsiCaixa, el centre impulsat per la Fundació La Caixa i la Conselleria de Salut de la Generalitat, ha dissenyat i publicat un protocol que permet detectar la presència d'anticossos de Covid-19 sense necessitat de kits comercials.





En un comunicat aquest dimecres, ha explicat que la prova se centra en l'anàlisi d'anticossos contra dues regions d'una proteïna de virus, una de les quals gairebé no s'utilitza en els kits actuals, però que els investigadors han detectat que aporta resultats més fiables.





Malgrat que aquest test encara no està homologat com a prova diagnòstica, els seus resultats sí que es poden utilitzar per a la investigació: "Els resultats són perfectament útils en el context de la investigació", ha afirmat l'investigador sènior d'IrsiCaixa, Jorge Carrillo.









Aquesta iniciativa, que està disponible a partir d'aquest mateix dimecres, pretén facilitar que tots els laboratoris puguin dur a terme la prova sense dependre dels kits, ja que no s'estan subministrant a causa de la gran demanda provocada per la pandèmia.





El protocol està disponible per a laboratoris, centres d'investigació i qualsevol institució amb capacitat de dur a terme aquest tipus de prova, i triga dues hores aproximadament a oferir resultats un cop el dispositiu està preparat.