Ciutadans exigeix autocrítica a Sánchez... que respon amb crítiques per Madrid i Múrcia

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que assumeix els errors que hagi comès l'executiu central en la gestió de la crisi del coronavirus, però ha afegit que governs autonòmics del Partit Popular i Ciutadans com els de Madrid i Múrcia també haurien fer "autocrítica" en qüestions relatives al sistema sanitari.





"Hem encertat en algunes qüestions i hem errat en altres, i li puc garantir que els errors de Govern els assumeixo en primera persona", ha declarat Sánchez al Ple de Congrés en respondre a una pregunta del portaveu adjunt de Cs, Edmundo Bal, que li ha dit que "no està donant la talla".





Sense precisar en què creu que s'ha equivocat l'Executiu del PSOE i Unides Podem, Sánchez ha assenyalat que "tots els països europeus i del món van arribar tard" per contenir la pandèmia, "però Espanya va actuar abans". "Si un mira quan es va decretar l'estat d'alarma en funció del nombre de contagis que teníem, comparat amb altres països, és evident que actuem abans", ha assegurat.









GESTIÓ DELS SISTEMES SANITARIS AUTONÒMICS





El cap de l'Executiu considera que cap govern, tampoc els autonòmics ni els d'altres països, pot "presumir d'haver encertat en tot". En el cas de la Comunitat de Madrid, ha criticat l'actuació del Govern regional perquè, segons els sindicats, no es van a renovar els contractes de milers de sanitaris que van ser contractats per lluitar contra la pandèmia.





"Potser això hauria de fer reflexionar al seu partit per reforçar l'Estat de benestar i el sistema sanitari a Madrid, perquè encara no hem vençut la pandèmia, encara que l'hàgim controlat", ha replicat al diputat de la formació taronja.





També s'ha referit Sánchez a la Regió de Múrcia, on el Govern de PP i Cs ha aprovat recentment uns pressupostos en què, segons ha apuntat, "s'ha retallat la partida vinculada amb el sistema nacional de salut" mentre s'augmenta el sou del president autonòmic, Fernando López Miras.





"Si parlem d'errors i de l'exigència de no ser autocomplaents i ser autocrítics, seria molt bo també que el seu partit fes això", ha defensat. En qualsevol cas, ha dit que es queda amb que Ciutadans "allarga la mà" al Govern d'Espanya per a la tasca conjunta de "reconstruir social i econòmicament" al país.





Encara Edmundo Bal ha insistit en aquesta disposició del seu partit, ha emprat un to més dur que en ocasions anteriors i ha advertit a Sánchez que Cs no li ofereix un "xec en blanc": "Ha de retre comptes davant el Congrés dels Diputats i, sobretot, fer autocrítica per aprendre dels errors i no tornar a repetir-los".





En la seva opinió, el Govern sí que ha "arribat tard a la gestió de la crisi" del coronavirus perquè, tenint "la mateixa informació" que altres països de l'entorn d'Espanya, "van desaprofitar" l'oportunitat que va tenir per fer provisió de test diagnòstics i d'elements de protecció individual enfront del contagi.





PREOCUPACIÓ DAVANT EL PLA DE DESESCALADA





El portaveu adjunt de Cs també ha retret a l'Executiu que aquest dimarts anunciés un pla de desconfinament que ha definit de manera "unilateral, sense cap tipus de consens" amb l'oposició, les comunitats autònomes i els agents socials. "No hauria estat millor primer escoltar i després anunciar?", ha plantejat.





A més, ha indicat que el pla de desescalada conté "incoherències", genera "desconcert" a sectors com l'hostaler i s'ha elaborat sense conèixer encara els resultats de l'estudi de seroprevalença iniciat dilluns passat, que donarà una idea de la dimensió real de la pandèmia a Espanya.





"Això no és un pla seriós ni un pla segur, això és la foto del senyor Iglesias al supermercat fent la compra", ha dit sobre un vídeo anònim que va circular en xarxes socials del vicepresident segon de Govern en la caixa d'un supermercat.