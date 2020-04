L'ONCE escalfa motors per tornar a la normalitat amb plena seguretat

L'ONCE està preparant tota la dotació que garanteixi la seguretat dels venedors dels seus tradicionals loteries i clients per "tornar com més aviat" a l'activitat.





Així ho han indicat fonts de l'organització, que han recalcat que l'objectiu és "tornar el més aviat possible" a l'activitat de comercialització, pagament de premis i sortejos de loteria de l'ONCE.





L'ONCE va suspendre des del 16 de març els sortejos de les seves tradicionals loteries, inclosos els cupons i el cupó extraordinari del Dia de l'Pare, per la situació generada pel coronavirus.









Des de llavors, l'organització ha mantingut la seva tasca d'atenció a persones cegues o amb una altra discapacitat, de manera que les esmentades fonts apunten que l'organització necessita tornar a generar ingressos per sostenir aquesta atenció.





En relació amb la tornada a l'activitat dels venedors, les fonts consultades posen l'accent en l'"enorme" casuística existent atès que hi ha professionals de l'ONCE que duen a terme la seva tasca en quioscos, supermercats, a la via pública, etc.





En aquest context, l'ONCE està preparant tota la dotació que garanteixi la seguretat, com els equip de protecció individual (EPI), etc. Així, l'organització estima que, un cop rebi l'autorització de l'Estat, podria estar als carrers de tot Espanya en uns deu dies.