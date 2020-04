Els catalans desconfien de les residències de gent gran, segons el CEO

Els catalans desconfien de les residències de gent gran per atendre les necessitats mèdiques de persones malaltes durant la pandèmia del coronavirus, segons una enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.





L'enquesta, realitzada entre el 11 i el 15 d'abril --quan el Govern espanyol va decidir aixecar el confinament total-- amb una mostra de 14.715 persones i un marge d'error de 0,81, pregunta pel grau de confiança per atendre les necessitats de malalts durant la crisi sanitària en una escala entre el 0 (cap confiança) i el 10 (total confiança).





Així, els enquestats situen en un 3,71 la seva confiança en les residències o asils per a ancians 'de la seva àrea' i en un 3,44 les residències o asils per a ancians 'del conjunt de país'.





Això contrasta amb la valoració que fan dels hospitals: valoren amb un 7,20 la confiança en els hospitals 'de la seva àrea' i en un 7,12 els hospitals 'del conjunt de Catalunya'.





Pregunta de l'CEO sobre les residències





ALTRES QÜESTIONS





En altres de les preguntes, el 55,6% dels enquestats afirma estar 'molt' preocupat pel desenvolupament i la propagació del , el 39,4% 'bastant' preocupat, el 4,1% 'poc' preocupat , el 0,6% 'res', i el 0,4% no contesta.





Així mateix, situen en un 8,23 el grau d'amenaça --el 0 vol dir que no hi ha cap amenaça i el 10 una amenaça total-- que creuen que suposa la pandèmia per a l'economia catalana, en un 7,75 per a la salut de la població, en un 7,12 la salut dels seus familiars propers, en un 6,37 la seva salut personal, i en un 5,96 la seva situació econòmica personal.





El CEO també pregunta quina probabilitat veuen de contraure el coronavirus en les properes 4 setmanes: el 42,1% respon una probabilitat 'ni alta ni baixa', el 24,3% "bastant baixa', el 15,1% 'molt baixa', el 12,7% "bastant alta', el 3% no contesta i el 2,8% veu una probabilitat 'molt alta' de contagiar-se.





El 71,2% dels enquestats afirmen no tenir símptomes de Covid-19, mentre que el 19,1% diu que no ho sap i que durant uns dies no es trobava bé; el 6,5% assegura haver tingut símptomes, no va ser diagnosticat i els ha superat; el 0,7% diu que va ser diagnosticat de coronavirus i ja ho ha superat; també el 0,7% que va ser diagnosticat i s'està tractant; aquesta mateix percentatge assegura tenir símptomes, no estar diagnosticat i s'està tractant, i l'1,2% no contesta.