Naturgy compra el 34% de Medgaz i es fa amb el control del gasoducte juntament amb Sonatrach

Naturgy ha tancat avui la compra del 34% del Medgaz a Mubadala després de la qual la societat passarà a ser propietat exclusiva de Naturgy (amb el 49%) i de Sonatrach (51%). L'operació permet a Naturgy transformar la seva participació del 14,95% a Medgaz en una participació estratègica que li permetrà el control conjunt de la societat, juntament amb Sonatrach.





La transacció valora així el 100% del capital de Medgaz en 1.300 milions d'euros amb un "Enterprise Value" d'aproximadament 1.900 milions d'euros, equivalent a 6.9x l'EBITDA esperat en 2021, que inclou el programa d'expansió aprovat de 2bcm/a del gasoducte actual, que augmentarà la capacitat en un 25% fins als 10 bcm de volum i estarà operatiu el 2021. S'espera que Medgaz distribueixi dividends per sobre dels 130 milions d'euros anuals a partir de 2021.





Gasoducte de Medgaz





Com ja es va avançar al mercat, Naturgy adquireix aquest 34% a través d'un vehicle (SPV), per al qual la companyia ja ha subscrit un acord amb BlackRock 's Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) pel qual GEPIF adquirirà un 50% a mateix preu acordat per a la compra d'aquesta participació a Mubadala. Naturgy avança en paral·lel per a la finalització d'aquesta segona transacció i espera concloure-la en el tercer trimestre d'aquest exercici. Aquesta operació en el seu conjunt no suposarà sortida de caixa per Naturgy, preservant, per tant, la seva liquiditat.





"En el seu conjunt és una operació molt atractiva per Naturgy, tant per tractar-se d'un actiu d'infraestructures estratègic, on incrementem la nostra posició de control notablement, com pels termes financers assolits en l'acord, que compleixen amb els nostres criteris de generació de valor per l'accionista", ha assenyalat el president de Naturgy, Francisco Reynés.





L'operació reforça a més l'aliança estratègica de Naturgy amb Sonatrach i d'Algèria amb Espanya. La companyia algeriana Sonatrach és el primer proveïdor de gas a Espanya i és al seu torn el quart accionista de Naturgy, amb una participació del 4%.