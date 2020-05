AGBAR inicia una campanya amb l’assaig clínic #JoEmCorono per recollir fons en la lluita contra el coronavirus

AGBAR ha posat en funcionament una nova campanya per recollir fons per la lluita contra el coronavirus. A través de les seves operadores (Aigües de Barcelona, Sorea i Cassa), la companyia donarà un euro a l’assaig clínic #JoEmCorono per cada client que es passi a la factura digital. A Catalunya, hi ha aproximadament dos milions de persones que encara tenen la factura de l’aigua en paper.









D’aquesta manera, AGBAR vol contribuir en la lluita contra la COVID-19 promovent la collaboració dels ciutadans amb una iniciativa líder a la qual ja s’han sumat milers d’empreses i persones. A més, aquesta mesura té com a objectiu conscienciar sobre el respecte al medi ambient, promovent hàbits sostenibles i reduint el malbaratament de paper.





La iniciativa #JoEMCorono està encapçalada per l'equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i pretén recaptar fons per a la recerca contra el coronavirus.