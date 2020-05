Els contagis i les morts per Covid-19 perden velocitat a Catalunya: 813 positius i 100 defuncions en el darrer dia

Les funeràries han registrat fins aquest dijous 10.311 morts a Catalunya amb coronavirus (100 més que el dia anterior): 2.996 en residència, 127 en centres sociosanitaris, 573 a casa, i la resta en hospitals o són casos no classificables per manca d'informació, segons un comunicat de la Conselleria de Salut.





E l recompte de les funeràries, que va a un ritme diferent del dels hospitals, s'inclou en la informació que proporciona la Conselleria de Salut des del 15 d'abril. Segons les dades del departament, a Catalunya hi ha hagut 813 nous positius confirmats per Covid-19 en les darreres 24 hores, elevant la xifra d'infectats a 55.137. La dada de nous contagis d'aquest dijous és més esperançadora que la d'ahir, quan es van registrar 2.652 nous positius per coronavirus.





A més, el nombre de casos amb possibles infeccions, corresponents a persones amb símptomes que un professional facultatiu classifica com a probable coronavirus, és de 120.795.





En total, des de l'inici del brot de coronavirus, un total de 5.952 persones han mort als hospitals catalans, després d'haver donat positiu en una prova diagnòstica o haver estat classificats com a casos sospitosos.





Des de l'inici de la pandèmia fins ara, s'han registrat un total de 30.751 altes hospitalàries.