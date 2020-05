Els treballadors afectats per ERTO a Catalunya superen els 701.580 mentre el Govern central anuncia noves mesures

Els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) provocats per la crisi del coronavirus a Catalunya s'han situat fins a aquest divendres en els 701.585, gairebé 2.00 més que el dijous.





Un total de 95.555 empreses han presentat un ERTO davant la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, l'autoritat laboral competent en Catalunya, segons les últimes dades del departament.





Els ERTO per força major representen el 94% del total i afecten el 85,7% dels treballadors, als quals se'ls ha suspès temporalment el contracte i passen a cobrar l'atur.





Barcelona és la província amb més expedients temporals, amb un total de 69.663, que afecten 551.154 treballadors, demarcació en la qual també es troben les comarques que registren una major incidència, amb el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.





Darrere de Barcelona, es troben Girona, amb 10.756 ERTO i 67.555 empleats afectats; Tarragona, amb 9.851 expedients temporals i 53.052 treballadors, i Lleida, amb 5.285 ERTO aplicats sobre 29.824 empleats.





LES EMPRESES PODRAN FINALITZAR ELS ERTO DE MANERA PROGRESSIVA





Les empreses que estiguessin aplicant expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) posaran renunciar a aquests progressivament per part o tota la plantilla i "facilitar el seu trànsit" cap a les reduccions de jornada, "que suposen un menor impacte econòmic sobre la persona treballadora".





Així ho ha explicat el Ministeri de Treball i Economia Social en un criteri publicat aquest divendres sobre l'aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada.





Concretament, explica que això es pot fer de forma progressiva a mesura que vagin desapareixent les raons vinculades a la força major.





A més, apunta que facilitar el trànsit cap a les reduccions de jornada suposa "un menor impacte econòmic sobre els treballadors" i permetrà atendre la gradual creixent oferta i demanda de productes i serveis de les empreses.





El criteri diu que la definició concreta de les causes objectives que integren la força major per coronavirus, recollida en el Reial Decret Llei, pel qual es va establir l'estat d'alarma, responen a una causa "externa i peremptòria els efectes i àmbits concrets són decidits en cada moment per les autoritats competents per raons de salut pública ".





Això, segons Treball, té com a conseqüència que les diferents mesures puguin ser aplicades amb una intensitat i graduació gradual i diferenciada.





Així, aquesta definició ajustada d'un escenari de crisi, "no només permet, sinó que fa aconsellable, que les suspensions o reduccions que s'haguessin adoptat d'acord amb un major rigor en l'exigència del confinament es vagin deixant d'aplicar i siguin modificades en seu abast d'acord amb la pròpia avaluació de la situació d'emergència sanitària, les previsions de desescalada i els factors als quals respon ".





En aquest sentit, Treball afirma que té com a precedent de l'anterior la interrupció d'activitats no essencials decretada pel Govern de el 30 de març a el 9 d'abril i en el qual moltes empreses es van veure abocades a sol·licitar expedients de regulació d'ocupació per causa de força major temporal per garantir l'extensió del confinament i la restricció de moviments.





"Les exigències documentals i de procediment han de ser imprescindibles", apunta, després de ressaltar que n'hi haurà prou amb comunicar a l'autoritat laboral la renúncia a la mesura autoritzada o comunicada, davant d'una recuperació íntegra de l'activitat, i traslladar a l'entitat gestora de les prestacions la situació d'afecció i desafecció de cada un dels treballadors.





De fet, remarca que l'ERTO garanteix un trànsit "no traumàtic" cap a una normalitat futura en la qual les mesures conjunturals han deixat de ser necessàries.





En resum, el criteri diu que tota la normalitat adoptada pel coronavirus, el pilar o eix fonamental està constituït per mesures d'ajust intern de les empreses, "té com a objectiu mantenir l'ocupació i protegir els treballadors i flexibilitzar i agilitzar els mecanismes que són imprescindibles per aconseguir-ho ".





La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) ha assenyalat que es tracta d'un criteri d'aplicació dels ERTO, de manera que "no ha sortit encara una ordre ministerial que aclareixi quines activitats, que estan ara suspeses", poden obrir el dilluns.