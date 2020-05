Mercadona implanta una jornada de quatre dies en totes les botigues mentre duri la pandèmia

Mercadona implantarà a partir de dilluns que ve, 4 de maig, una nova jornada laboral de quatre dies de feina i tres de festa (inclòs diumenge) en totes les seves botigues, mentre duri la crisi generada per la Covid-19. Aquesta modificació no alterarà l'horari comercial, que durant la crisi sanitària és de 9 del matí a 19 de la tarda.





La mesura, que s'havia assajat primer en 24 botigues, s'estendrà des d'aquest dilluns a tots els supermercats de la cadena, amb l'objectiu de reduir el contacte entre la plantilla i els clients. Així ho ha traslladat la companyia a Comitè Intercentres compost per CCOO i UGT, segons han informat els dos sindicats en un comunicat conjunt i han confirmat fonts de l'empresa.





El sistema de treball preveu torns rotatius on aproximadament dos terços de la plantilla d'una botiga treballi i l'altre terç restant descansi. Aquesta organització es mantindrà mentre durin els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 com a "mesura de caràcter excepcional i temporal", han precisat des de la companyia.





Així, es realitzaran grups de treball. Cada grup lliurarà 2 dies consecutius, més el diumenge, sent rotatius cada setmana. La rotació de setmanes fa que es lliure cada tres setmanes cinc dies seguits.





Cada dia de treball es realitzaran 9 hores diàries, 36 de mitjana a la setmana i les restants aniran a càrrec de l'empresa. El dia anterior i posterior a un festiu, en el cas que fos necessari, es podran planificar 10 hores.









En cap cas es podrà fer bossa d'hores. Els horaris seran de matí i tarda, com a guia, de 06.00 a 15.30 en torn de matí (amb 30 minuts de descans) i de 10.00 a 19.30 en torn de tarda (amb una hora de descans) i poden patir modificacions d'una botiga a una altra.





La sortida dels descansos s'anirà esglaonant, per garantir les distàncies preventives. Els horaris es lliuraran tots els dijous i poden tenir alguna modificació de torn o horari.





Els festius que caiguin en dies de festa quedaran compensats per la reducció d'hores que es fa setmanalment. Les reduccions de jornada podran entrar en aquesta nova modalitat d'horaris si, voluntàriament arriben a un acord amb el coordinador de centre de treball.





Al seu torn tots treballadors que s'adaptin a la jornada de 4 +3 tindran una reducció de l'horari setmanal. Per a aquells que per qüestions de conciliació familiar no puguin adaptar-se a està jornada, l'empresa es compromet a valorar i buscar solucions de forma particular.