Els autònoms demanen una tarifa plana i perllongar els ERTOs fins al desembre per capejar la crisi

El president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, demana perllongar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) fins després de l'estiu i portar-los fins a desembre en aquells sectors en què l'activitat estigui més perjudicada.





En una entrevista a Europa Press, Amor ha assenyalat que aquesta, al costat d'altres peticions com la de la reincorporació gradual de la plantilla, va ser el que li va a traslladar el pròxim dia 7 de maig a la vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació digital, Nadia Calviño, en la trobada que mantindran.





Amor creu que cal portar la prestació extraordinària per cessament d'activitat "més enllà" de la situació actual en què es troba el país, perquè hi haurà sectors que no van a obrir, com el turístic, i d'altres que ho van a passar "molt malament", com el dels autònoms firaires. "Cal protegir a l'empresa, però també al treballador", ha afegit.





Des del seu punt de vista, "no sembla molt lògic que hi hagi autònoms que al maig vagin a tenir una activitat per sota del 50% i que vagin a haver de pagar tota la quota i cap tipus d'ajudes". "Això és discriminatori, un treballador que estigui en un ERTO a mitja jornada cobra el 50% del seu sou i el 50% de la prestació, igual hauria de passar amb els autònoms", ha postil·lat.









Així mateix, ha posat èmfasi que amb els 661 euros de la prestació "no dóna per pagar la llum, ni el telèfon, ni els quatre despeses que tenen els autònoms i que van corrent".





Per tot això, el president de la federació va traslladar al Govern espanyol que la desescalada s'ha de fer amb "claredat, abandonant la improvisació i amb diàleg per fer les coses bé".





"L'únic que em preocupa ara mateix és com van avançant els temps i que el Govern doni seguretat jurídica a autònoms, a les petites i mitjanes empreses i als el teixit empresarial en general. El que diguin el 7 de maig servirà per al que hagi de passar el 11 de maig i més endavant", ha postil·lat.





A més, el president d'ATA ha posat èmfasi que s'ha d'aclarir què passarà a partir de l'1 de juliol, un cop Espanya se situï, si tot va bé, en la nova normalitat, i ha alertat que si no es perllonguen les mesures i els ajuts, "hi haurà un apocalipsi".





"No es podran tapar les xifres d'atur ni de cap manera la xifra de la pèrdua d'ocupació", ha apuntat, després de posar en valor la importància de perllongar les ajudes fiscals, perquè "no pot ser que els autònoms hagin de pagar cotitzacions socials quan acabi l'estat d'alarma, quan potser s'està encara a un 30% d'activitat".





COTITZACIÓ REDUÏDA DESPRÉS DEL ESTAT D'ALARMA





De fet, ho veu "inassumible" i insta a posar en marxa una cotització reduïda durant els propers mesos, que podria ser una tarifa plana de 100 euros. "El crèdit està molt bé i ha arribat a 231.000 autònoms i pimes, però hi ha 900.000 autònoms que ho han sol·licitat i no tenen resposta", ha afegit.





D'altra banda, ha criticat que la moratòria de cotitzacions s'hagi limitat a dotze activitats i que s'hagin quedat fora activitats com el transport, la indústria, la construcció o els serveis professionals.





També ha remarcat que el Govern segueix sense solucionar el requisit d'estar de baixa en Hisenda per accedir a la moratòria d'hipoteques, lloguers o subministraments. "El 95% dels autònoms està fora d'aquesta mesura", ha afegit, després d'apuntar que si l'Executiu de Pedro Sánchez no ha modificat això ja, "no ho va a fer".





No obstant, ha valorat que sí que està funcionant el cessament d'activitat i els ajornaments de les cotitzacions, que l'han demandat uns 400.000 autònoms per compte propi. Segons ha assenyalat Amor, les estimacions d'ATA apunten que la xifra d'ajornaments es duplicarà d'aquí al 20 de maig, i ha afegit que "la resta de mesures són molt d'omplir el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i de poca efectivitat".





Preguntat sobre com ha vist la gestió de Govern durant aquesta crisi, Amor creu que "indiscutiblement" algunes mesures s'han pres sobre la marxa, altres han servit després de diverses reivindicacions i modificacions i que, d'altra banda, hi ha altres que no estan servint , "perquè no estan ben dissenyades".





Lorenzo Amor, president d'ATA





PÈRDUA D'ENTRE UN 20% O 25% DEL TEIXIT EMPRESARIAL





Qüestionat sobre quants autònoms es poden perdre en aquesta crisi, Amor estima que es va a perdre entre un 20% i un 25% del teixit empresarial al llarg d'aquest any si no es prolonguen les ajudes.





Tot i això, ha explicat que molts agricultors autònoms que estaven en el seu propi règim passaran al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que això ho tindran "molt en compte". De fet, ha assenyalat que comprovaran les caigudes de les activitats per posar de manifest que "no hi haurà maquillatge de xifres".





Finalment, el president d'ATA s'ha posat a disposició de Govern per aportar en els acords que siguin necessaris. "Tant de bo els partits siguin capaços d'arribar a acords, però per això cal canviar una mica l'actuació que hi ha hagut fins ara", ha conclòs.