Invasió runner a Madrid durant les primeres hores del desconfinament esportiu

Els carrers de Madrid s'han omplert aquest matí de 'runners' i gent passejant a la primera franja horària per fer esport amb llibertat de 6 a 10 hores. En unes escenes que recorden molt a les del primer dia en què es va permetre que els nens sortissin al carrer, s'ha pogut veure a molts corredors fent exercici tant en la vorera com en la via pública i sense màscara.





Així a primera hora la zona de Pont de Toledo/Carabanchel, Bernabéu, passeig del Prado o el carrer Ibiza s'han vist plenes de persones amb bicicleta, amb patins, corrent o simplement fent una passejada.









Des d'aquest dissabte es pot fer esport individual i passejar un cop al dia en qualsevol de les dues franges horàries propostes: de 6 a 10 del matí i de 20 a 23 hores.





L'esport a l'aire lliure s'ha de fer en el mateix municipi de residència --sense límit horari més enllà del permès per les franges--, mentre que en el cas dels passejos no podrà hom allunyar-se a més d'un quilòmetre de distància del seu domicili .





Al seu torn, i per evitar que les persones no es concentrin en les mateixes hores, es restringeix l'horari dels passejos ja permesos per als menors de 14 anys entre les 12 del migdia i les 19 hores.