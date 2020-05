Mercadona triplica la venda de Vitamina C efervescent pel canvi d'hàbits durant el confinament

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, triplica les vendes de la Vitamina C en comprimits efervescents pel canvi d'hàbits del consumidor. Aquest increment es deu al fet que els "caps" (com la companyia anomena internament als clients) busquen consumir productes alimentaris destinats a reforçar el sistema immunitari.





La funció principal que s’atribueix a aquest producte, que es ven en pastilles efervescents des del 2017 a tota la cadena, és que la vitamina C contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. El proveïdor encarregat d'elaborar aquest producte, Krüger, ha reforçat la producció d'aquests comprimits a les seves instal·lacions situades a Alemanya, per garantir-ne el subministrament a les més de 1.600 botigues que Mercadona té repartides per Espanya i Portugal.