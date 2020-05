El Covid-19 envaeix les faveles de Rio: les veus de la lluita

Alán viu a Complexo do Alemão, un grup de 15 faveles situades a nord del municipi de Rio de Janeiro. Segons un informe de la Universitat Federal de la ciutat, en aquesta comunitat viuen prop de 150.000 habitants distribuïts en zones molt desiguals, fet que influeix en la violència que hi ha al seu interior. La vida a aquesta favela va estar marcada al llarg de les dècades dels 90 i els 2000 per les baralles entre bandes. Avui, després de moltes intervencions policials i en el Río de Janeiro post-olímpic, els enfrontaments no són tan visibles, però no han arribat a desaparèixer.





Alán, que va perdre nou familiars en tirotejos, sol explicar que mai ha vist morir a cap per causa natural. Perquè quan la vida només ofereix misèria, molts acaben recorrent als diners fàcils: els de la droga. Aconsellat pel seu germà gran, Alan va decidir emprendre un altre camí. Va obrir Abraço campeao , un centre de boxa i arts marcials dins de la favela per, a través de l'esport, allunyar-los de les urpes dels càrtels. Avui aquest espai està tancat, i els 300 nens i nenes que assistien al centre, a casa seva.









L'arribada del coronavirus ha trastocat per complet la vida a les faveles, obligant a la seva població a confinar-se en espais petits en els quals l'aïllament és gairebé impossible: és habitual que famílies senceres comparteixin la mateixa habitació. I, a més, sense menjar, ja que "molts dels seus habitants sobreviuen amb ocupacions informals o en el sector serveis i ara s'han quedat sense cap ingrés", explica Laura Ramos, de l'organització sense ànim de lucre Community in Action des de Rio de Janeiro.





Mentre l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a la població que es renti les mans, en algunes zones de certes faveles no hi ha accés a aigua corrent les 24 hores. Per aquesta raó, Alan ara reparteix gel desinfectant pels habitatges del Complexo do Alemão. És l'única manera de garantir unes mínimes condicions de seguretat sanitària. A més, reparteix cistelles de menjar amb productes bàsics. Perquè confinats i sense feina, molts ja no saben què fer per omplir els seus estómacs.





Community in Action és una petita organització sense ànim de lucre que des de 2004 es dedica a donar suport a projectes socials a les faveles de Rio de Janeiro. Per arribar als més necessitats i accedir a tots els racons col·laboren amb locals com Alán. Ara l'organització s'ha vist obligada a canviar les seves rutines per enfrontar un repte majúscul: evitar la propagació del Covid-19.









En general, tota ajuda ha quedat reduïda al més urgent: el repartiment de cistelles amb productes bàsics de menjar i kits de neteja. Ho fa Alán al Complexo d'Alemão, però també ho fa Tayana de l'ONG Há Esperança a Favelinha, una de les comunitats més pobres de Rio de Janeiro, tan oblidada que difícilment es pot accedir-hi en transport públic.





Però no són els únics problemes contra els que lluiten els habitants de les faveles. Luciana regenta el centre educatiu Creche Escola Lar de Pierina , a la favela Pavão Pavãozinho, que s'arriba a veure des de la famosa platja de Copacabana. Avui aquesta escola està buida i els seus professors, que també són veïns de les faveles, sense feina. Els ha pogut pagar el mes de març i part de l'sou d'abril, però per a maig la majoria dels seus empleats passaran a engrossir la llista de ciutadans atrapats a casa seva i sense cap tipus d'ingrés.









Aquestes són algunes de les històries amb les que conviuen diàriament els membres de l'ONG Community in Action, que estan recaptant fons per a poder garantir el menjar i uns mínims de seguretat sanitària als habitants de les faveles. O al menys, als que poden, perquè a Rio de Janeiro entre un 23 i un 24% de la població viu en faveles, fet que suposa 1,5 milions de persones, segons un informe de Catalytic Communities . No obstant això, com afirmen des de l'ONG, "és pràcticament impossible saber quanta gent viu a les faveles, perquè molts no estan censats".





Fins avui, Community in Action ha aconseguit 2.775 dòlars del seva objectiu total de 10.000 dòlars , que estan repartint entre els seus col·laboradors perquè distribueixin el material necessari a les faveles on tenen presència. Una veïna de la favela Manguinhos que ha rebut ajuda de l'organització s'ha posat en contacte amb CatalunyaPress. Té 30 anys i quatre fills: Larissa (14 anys), Guilherme (13), Samuel (11) i Matheus (8). Va perdre la seva antiga feina i es veu obligada a escollir entre treballar o cuidar a la seva família. Ens ho explica en aquesta carta: