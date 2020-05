Mor Miguel Ors, històric periodista esportiu, als 91 anys

El periodista esportiu Miguel Ors va morir aquest diumenge als seus 91 anys, deixant un gran llegat i una carrera longeva en el món de l'periodisme esportiu, des de 1957 i fins als seus últims dies.

Ors va néixer a Barcelona el 31 d'agost de 1928 i va treballar en diferents mitjans espanyols. Des de 1962 fins 1977 va presentar la secció d'Esports de la primera edició de l'Telediario, a més de presentar el programa 'Estudi Estadi'.





Amb TVE va exercir d'enviat especial als grans esdeveniments de l'esport, on es va guanyar l'afecte i respecte de companys i esportistes. El Reial Madrid va emetre aquest diumenge un comunicat de condol per la notícia que va avançar el diari La Razón, on exercia com a columnista des de la seva fundació.





Ors va treballar també en ràdio i premsa escrita, subdirector dels diaris Poble i El Imparcial, en una llarga trajectòria per la qual va ser reconegut amb prestigiosos guardons com la Medalla a l'Mèrit Esportiu, l'Antena d'Or, el Premi Ondas o el Premi Nacional de televisió Espanyola.