L'Ajuntament de Barcelona "accelera" la retirada de motos de voreres per donar espai a vianants

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Mobilitat i Ecologia de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat que l'Ajuntament "accelera" el pla de retirada de motos a les voreres que va començar a la Vila de Gràcia per garantir la distància de seguretat entre persones.









Ho ha dit en una roda de premsa telemàtica aquest dilluns, en què ha avançat que el carrer Consell de Cent deixarà de tenir motos a les voreres coincidint amb els treballs de pacificació que es faran entre els carrers Urgell i passeig de Gràcia.









Sanz ha defensat que es necessita més espai per a vianants perquè es pugui garantir la distància de seguretat, el que implicarà que es retirin les motos estacionades a les voreres, i ha avançat que aquesta mesura s'ampliarà a altres carrers en les pròximes setmanes.





"On s'impulsin mesures per donar més espai als vianants, no ha d'haver motos a les voreres", ha afegit, i ha assegurat que el consistori comparteix la preocupació de veïns i entitats per la falta d'espai públic per passejar i fer esport.





El Govern municipal va anunciar el passat 24 de febrer que tornava a impulsar les sancions a les motos perquè aquests vehicles es aparquessin en zones habilitades a la calçada, centrant els seus esforços en el districte de Gràcia, amb multes de fins a 100 euros.