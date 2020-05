Els comandaments dels Mossos se sumen a la reclamació urgent perquè s'apliquin tests als agents

Comandaments dels Mossos d'Esquadra s'han reunit aquest dilluns en una trobada en què han coincidit a reclamar que es tornin a fer tests de coronavirus als membres del cos, així com en que s'afegeixi als efectius de la policia al grup de funcionaris de serveis mínims que rebran una paga extra per la feina durant la pandèmia.





El secretari general de Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (Sicme), Jordi Silva, ha explicat que, en la reunió, a la qual han assistit comissaris, intendents, caps d'àrea i de regió, "tothom ha estat molt alineat "en aquestes dues demandes.





El cos va deixar de fer test als mossos després d'un acte de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va ordenar fer-los només en els seus domicilis, el que és més lent: fins llavors, efectius de la policia científica feien proves als agents en el Complex Central de Mossos, però fer-los casa per casa implica molt més temps en desplaçaments i recanvi de material de protecció.









Els comandaments han coincidit en la necessitat que es torni a fer proves als mossos, i Silva ha lamentat que, segons les últimes ordres judicials, no es poden reincorporar a la feina fins que es facin el test, encara que rebin l'alta mèdica, per el que hi ha agents ja curats que segueixen sense poder treballar.





"CADA VEGADA MÉS UNITS"





Sobre la paga extra que la Generalitat donarà als funcionaris que han treballat davant el Covid-19, els comandaments també coincideixen a reivindicar que se'ls ha d'incloure en la gratificació, com s'ha fet amb un altre personal d'emergències, i sobre la trobada de aquest dilluns, el portaveu sindical ha celebrat la sensació que "els comandaments del cos estan cada vegada més units".





"No esperem cap gratificació, és la nostra feina", ha assegurat Silva sobre les funcions de la policia durant l'estat d'alarma, i ha assegurat que fins i tot els semblaria bé que fos només per a sanitaris.





La crítica és que s'hagi inclòs a un altre personal d'emergències però no als policies, i sobre les últimes declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, en què ha assegurat que seria incoherent que no la rebessin, ha dit: "Esperem que ho resolguin".