Mercadona incrementa més d'un 70% les vendes de productes per conservar aliments a casa

Mercadona ha incrementat més d'un 70% les vendes de productes per preparar i conservar aliments a casa pels canvis d'hàbits de consumidor, a causa que els ciutadans aprofiten el temps de confinament pel coronavirus per cuinar més.





En concret, detalla la cadena de supermercats valenciana, pugen les vendes de productes per elaborar rebosteria com motlles, paper vegetal i film transparent; i productes per conservar menjar, com a recipients hermètics i bosses per a aliments. En aquest sentit, destaca que les vendes del paper d'alumini, producte utilitzat generalment per embolicar aliments per sortir de casa, cau un 20%.









De l'assortiment per cuinar i preparar rebosteria, destaquen els motlles, de diferents mides i formes; el paper vegetal; i el film transparent, amb diferents resistències. En canvi, de l'assortiment per conservar aliments durant més temps i en millors condicions, destaquen els recipients hermètics, de diferents mides i formes; i les bosses per guardar aliments, amb varietat d'usos, tant per emmagatzemar, congelar o rostir.





Així mateix, destaca que tots els Proveedores Totaler responsables de la producció d'aquests productes, com SP Berner per els recipients hermètics a Aldaia (València); ITS per a les bosses de rostir, film transparent i paper vegetal a Holanda; Saplex per a les bosses d'entrepà i congelació a Canovelles (Barcelona); P&H per als motlles de magdalena i tòfona a San Agustín de Guadalix (Comunitat de Madrid); i Alibérico per als motlles d'alumini a Madrid (Comunitat de Madrid), han reforçat la producció d'aquests per garantir la seva proveïment en les més de 1.600 botigues que la companyia té ubicades a Espanya i Portugal.