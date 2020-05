Naturgy dona 120 ordinadors a famílies vulnerables perquè els fills puguin accedir a classes online

L’associació Día Solidario, formada i gestionada per empleats de Naturgy, ha realitzat una donació de 120 ordinadors a famílies vulnerables d’Espanya i Portugal, perquè els seus fills puguin seguir la formació online que les escoles i instituts estan impartint per la situació d’emergència sanitària.





La donació s’ha canalitzat a través de cinc organitzacions i administracions: Fundació REIR i Fundació SURT (Catalunya); Fundación Trilema (Madrid, Sòria i València); Ajuntament de Parla (Madrid) i LAR Nossa Senhora do Livramento (Oporto).





Els ordinadors donats ja no s’utilitzaven a la companyia, però són vàlids i estan en perfectes condicions d’ús. L’associació d’empleats continua treballant amb la companyia per ampliar aquesta donació amb més equips informàtics en les properes setmanes.





Día Solidario, creada l’any 1997 per empleats de la companyia, té com a finalitat social fomentar l’educació en la infància i la joventut, i la millora de les condicions de vida de les comunitats més desafavorides, en els països on Naturgy desenvolupa la seva activitat.









La solidaritat dels empleats continua sumant iniciatives





Aquesta nova acció solidària dels empleats de Naturgy s’afegeix a les iniciatives de “Tu idea suma”, el projecte intern posat en marxa per la companyia per canalitzar propostes d’actuació en el marc de l’emergència del Covid-19.





Els empleats de Naturgy, juntament amb l’aportació de la pròpia companyia, han realitzat també una donació d’1,1 milions d’euros a Creu Roja, a través de Fundació Naturgy. La collaboració dels empleats, que l’empresa ha duplicat, es destinarà a l’adquisició de material per a centres sanitaris espanyols.





Entre d’altres iniciatives, destaca també la cessió dels llits de la Universitat Corporativa de Puente Nuevo (Àvila) a l’hospital del Corredor del Henares de Coslada, o la fabricació de viseres de protecció facial amb impressores 3D, que s’estan lliurant a hospitals, residències de gent gran, Protecció Civil, i Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.