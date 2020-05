ERC es reafirma: no renegociarà el seu vot negatiu a la quarta pròrroga

ERC ha negat aquest dimarts estar negociant amb el Govern de Pedro Sánchez per modificar el seu 'no' a la pròrroga de l'estat d'alarma i ha acusat l'executiu central d'estar fent una "campanya de pressió d'última hora" per intentar que els republicans canviïn la seva postura.





Després publicar-se que el PSOE contacta amb ERC per revertir el 'no', fonts republicanes han afirmat que la decisió de l'Executiva de dilluns va ser molt clara i no canviarà: "Hem avisat moltes vegades els últims dies. El Govern espanyol no està fent bé les coses, però, de nou, res ha canviat i no s'han mogut. I ara han iniciat una campanya de pressió d'última hora".





Els republicans retreuen al Govern de Sánchez que actuï com si tingués "una majoria absolutíssima, de manera autoritària i sense informar ni consensuar res".









"I ja hem dit prou. S'han de reprendre de manera immediata les competències a Catalunya perquè es pugui treballar el desconfinament amb la màxima eficàcia i no es repeteixin els errors que s'han donat en la primera fase de la pandèmia. La recentralització ha estat un error", defensen les citades fonts.





Així mateix, han assegurat que ERC seguirà treballant "perquè aquesta crisi no la paguin els de sempre", i que han donat suport totes les mesures destinades a ajudar a la ciutadania, fins i tot quan consideren que es quedaven curtes.





Pels republicans, l'estat d'alarma "no és necessari per mantenir les mesures econòmiques i socials que s'han anat aplicant", sinó que el Consell de Ministres pot aprovar mantenir-les i ampliar-les via decret.





"Lligar-a el manteniment de l'estat d'alarma és una opció política que pren el Govern espanyol, i que pot canviar quan consideri. No estem en una guerra, no cal un comandament únic, i l'exemple és Alemanya o altres estats europeus", han conclòs.