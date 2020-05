Les vendes d'ambientadors de cotxe cauen més d'un 60% a Mercadona degut al confinamient

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, veu reduïdes més d'un 60 % les vendes dels ambientadors de cotxe pel canvi d'hàbits del consumidor, ja que ara "El Cap" (client) es desplaça menys amb el vehicle. Així mateix, les vendes dels ambientadors de la llar també cauen aproximadament un 4 % perquè el consumidor no els percep com un producte de primera necessitat, tot i que es comença a observar que el client torna a incorporar aquest producte a la compra habitual de manera progressiva.













De l'assortiment d'ambientadors de cotxe, que elabora el proveïdor Francisco Aragón a Molina de Segura (Múrcia) i Relevi SPA a Itàlia, la companyia n’ofereix dues opcions: una per a penjar al retrovisor i una altra per a collocar a la reixeta de ventilació.

D'altra banda, de l'assortiment d'ambientadors de la llar, que també elabora el proveïdor Francisco Aragón, cal destacar que hi ha diferents opcions per a perfumar la casa, com ara ambientadors en esprai, elèctrics, varetes o espelmes, i també ambientadors d’ús puntual, que el consumidor fa servir quan ho necessita, i d’ús continuat, que es connecten una sola vegada per a mantenir la fragància de manera ininterrompuda.