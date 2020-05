Fundació Telefónica llança ‘Repensando el Mañana’, un espai obert de reflexió sobre l’era PostCovid-19

La incertesa que viu la nostra societat aquests dies ha posat de manifest la necessitat de plantejar-nos com serà l’era postcovid-19. Què ens espera a la tornada? Com canviarà el món que ens envolta? No hi ha resposta per a un món que es perfila completament diferent, però des de Fundació Telefónica volem aportar el nostre gra de sorra. Llancem ‘Repensando el Mañana’, una sèrie de fòrums de reflexió i pensament sobre què està per venir, així com el ‘Desafiament STEAM’, un repte dirigit als joves per a buscar respostes i solucions entre tots.





El programa ‘Repensando el Mañana’ es concreta en quatre eixos temàtics: un cicle de trobades i conferències amb pensadors de màxim nivell sobre el futur, un fòrum entorn de la transformació digital a Espanya a partir de l’Informe sobre la Societat Digital, una sèrie de xerrades vinculades als continguts de la revista TELOS, editada per Fundación Telefónica, i el llançament de reptes d’innovació dirigits als més joves. Es tracta d’una finestra oferta a tots que permet reflexionar, reconèixer el que està succeint, establir prioritats i buscar vies per a la reconstrucció i la reinvenció de la societat.





El cicle ‘Repensando el Mañana’





Mai ha estat més rellevant la necessitat de difondre i posar al servei de tots el coneixement científic, tecnològic, humanístic i cultural. ‘Repensando el mañana’ és una visió sobre el món postcovid-19, un cicle en el qual donem veu a grans experts nacionals i internacionals de disciplines com la ciència, l’economia, la política, la cultura, les humanitats digitals i la comunicació per a construir un futur millor.





El fòrum ha arrancat amb la participació de dos dels sociòlegs més aclamats del món: Saskia Sassen, Premi Príncep d’Astùries de Ciències Socials 2013 i Richard Sennet, professor de Sociologia en el MIT i d’Humanitats de la Universitat de Nova York. Des dels seus domicilis, ambdós han reflexionat sobre el futur de les ciutats després de la Covid-19, sobre el paper de la tecnologia i de les xarxes socials, el rol dels governs i l’impacte sobre el capitalisme està en crisi global. En aquests fòrums participaran, entre altres, la científica guanyadora del Premi Turing a 2012, Shafi Goldwasser; el físic, químic i divulgador científic britànic de gran prestigi mundial, editor de Nature durant 20 anys, Philip Ball; l’escriptor, assessor, futuròleg, humanista i tecnòleg, Gerd Leonhard; el filòsoc i assagista, Daniel Innerarity; la periodista especialitzada en tecnologia, Marta Peirano; el metge i expert en intelligència emocional, Mario Alonso Puig; un dels filòsofs europeus més potents de l’actualitat, Srećko Horvat; o el corresponsal de premsa en zones de forta agitació social que col·labora habitualment amb The Guardian i The New Statesman, Paul Mason.





TELOS 113: Sostenibilitat. Models per a una societat amb futur





La revista TELOS, editada per Fundación Telefónica, dedica la portada del número 113 a Jeremy Rifkin, el sociòleg i activista nord-americà que advoca, des de fa dècades, per un canvi de la societat industrial cap a models més sostenibles. Reclama una transformació radical per assegurar la supervivència del planeta i aposta per combustibles no fòssils. Un debat que abordarem en les pròximes setmanes en el cicle dedicat a la presentació de la TELOS 113 amb una sèrie d’entrevistes als autors que han participat. El primer va arrancar el dimecres 29 amb una xerrada entre el director de la revista, Juan Zafra, i del periodista espanyol, Marc Amorós. Participaran entre altres, Almudena Solana, fundadora de Fabric Poetry, novellista i artista plàstica; Jorge Pérez, catedràtic ETSIT i coordinador de l’IGF i Oscar Garcia, director i CEO del First Workplaces, un dels pioners en el concepte ‘oficina flexible i coworking corporatiu’.

La TELOS 113, ja disponible per a descàrrega gratuïta, està dedicada a la sostenibilitat, amb el quadernet central sobre models per a una societat amb futur en plena crisi per la pandèmia. La sostenibilitat entesa com a una relació respectuosa amb el planeta -el que requereix repensar els models productius, energètics i de consum-; però també com un marca de relacions econòmiques -que consideri, per exemple, el valor de les dades personals en la nova economia o la configuració dels espais de treball-; polítiques -per a preservar les democràcies davant de la desinformació- i territorials -perquè les grans ciutats no siguin només nodes de tensió i conflicte i mantinguin una relació amb l’entorn que no converteixi a les zones rurals en excepcions del benestar o símbols de l’abandonament-.













A més, dins d’aquest espai ‘Repensando el Mañana’, TELOS ha fet una crida per a recopilar propostes per al dia després de la Covid-19, una ‘call for papers’ oberta a tothom que pugui participar i compartir una anàlisi i projecció del futur que serà recollida a la web de TELOS i servirà de punt de partida per al Fòrum TELOS que tindrà lloc al novembre i estarà dedicat íntegrament al món postcovid-19.





El Fòrum sobre l’Informe de la Societat Digital a Espanya





La digitalització de tots els sectors productius és un símbol de prosperitat i, ara en aquests moments de crisi, la tecnologia ajuda a comunicar-nos d’una altra manera i a mantenir-nos connectats. Cada any, Fundación Telefónica publica l’Informe sobre la Societat Digital a Espanya (sdiE), un termòmetre del grau d’avançament de la nostra societat en tots els serveis i infraestructures claus per al desenvolupament digital.





L’emergència mundial generada per la Covid-19 ha demostrat que estar connectats cobra més rellevància que mai i, per tant, dedicarem un cicle d’esdeveniments a analitzar l’estat del nostre país en els indicadors clau i els passos que hauríem de donar en el futur. Tant, l’informe, que es publicarà en les pròximes setmanes i està llest per a descàrrega, com les trobades, giraran entorn dels capítols clau del sdiE: infraestructures: España es digitalitza; la Intelligència artificial s’introdueix en les nostres vides; Indústria i empresa: Les fàbriques intelligents, on la informació es converteix en factor de producció; Hàbits: viure en un món connectat; Privacitat i seguretat: confiança en l’ecosistema digital; Competències digitals: Educant al ciutadà del segle XXI i marc ètic: un futur digital per a tots.





Desafiament ‘Repensando el Mañana’: STEAM





L’educació és una de les claus principals del progrés i el millor antídot contra l’exclusió. ‘Repensant el mañana’, és un espai on ha de tenir cabuda tota la societat, però sobretot els joves que són qui lideraran el demà. Per això, Fundación Telefónica ha llançat un gran repte tecnològic i educatiu en el qual els joves són protagonistes i on es vol reflexionar sobre la societat del futur.

















Quines solucions es poden crear després de la Covid-19 i quin paper juga la tecnologia en les necessitats del ‘dia D+1’? Sobta la temàtica “Desafía al virus con STEAM”, el Desafiament STEAM està orientat a desenvolupar les competències STEAM (Science, Tecnology, Arts, Engineering i Mathematics) entre joves de 14 a 25 anys de forma lúdica i reflexiva per a crear projectes tecnològics entorn de la crisi sanitària i social ocasionada pel virus Covid-19. Ja està obert el termini d’inscripció fins al 5 de juny.