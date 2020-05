Arrimadas avisa al Govern central que és l'última pròrroga que avalen

La presidenta de Ciutadans i portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, ha defensat la decisió del seu partit de ser "útil" als espanyols votant a favor d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres, però ha advertit al Govern central que aquesta ampliació és per quinze dies més, no per diversos mesos.





"Entre ser útils o inútils, ho tinc clar, i entre no aportar res o intentar salvar vides i llocs de treball, també. El nostre vot és en consciència, assumeixo totalment la responsabilitat d'aquest vot favorable perquè no decaigui l'estat d'alarma", ha dit en el Ple de la cambra baixa, avisant de les conseqüències negatives que tindria aixecar aquesta mesura dissabte sense que l'Executiu tingui llest un pla B davant la crisi del coronavirus.





Arrimadas ha deixat clar al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que el suport del seu partit és a canvi que comenci a planificar una "sortida ordenada" de l'estat d'alarma per a "protegir els espanyols des del punt de vista sanitari, econòmic i social "amb un altre marc jurídic.





En aquest sentit, ha indicat que la pròrroga es va a aprovar "no per quinze mesos, no per tres mesos, sinó per quinze dies". I el Govern d'Espanya, que no té majoria parlamentària, "no pot dir que, si perd una votació al Congrés", ja no podrà protegir els ciutadans davant el virus i el seu impacte econòmic i social, una cosa que entén com "una amenaça".









COMPROMISOS DEL GOVERN AMB Cs





Segons ha precisat, l'acord aconseguit dimarts implica que el Govern central es compromet a consensuar les mesures del de desescalada amb les comunitats autònomes, a celebrar reunions setmanals amb l'oposició i a mantenir els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i les mesures de suport als autònoms i a les pimes més enllà de l'estat d'alarma.





D'altra banda, la presidenta de Ciutadans ha recordat a altres partits de l'oposició que la votació d'aquest dimecres "no serveix per tombar el Govern" i que no s'està celebrant un debat sobre la investidura de Sánchez o del seu vicepresident, Pablo Iglesias.





Es tracta, ha continuat, de decidir si dissabte s'aixeca o no l'estat d'alarma, i aixecar-suposaria que la gent surti al carrer "sense cap tipus de control", que pugui desplaçar fins a les seves cases a la platja o que es suspenguin els ERTO.





Sense esmentar a cap partit en concret, ha criticat que uns vulguin que acabi l'estat d'alarma, sabent que "vindrà el caos i s'acabaran les ajudes", per després dir que la culpa és del Govern espanyol, i que altres vulguin el mateix per poder responsabilitzar l'oposició de les conseqüències.





"Per què no intentem evitar que això passi i estar a l'altura dels espanyols i negociar mesures que són bones?", ha proposat Arrimadas des del seu escó a l'hemicicle de Congrés, a on ha acudit per primera vegada des que es va decretar el confinament al no existir ja un risc per al seu embaràs, segons li han dit els metges.





EL GOVERN ACTUA TARDA I IMPROVISA





La líder de la formació taronja ha dedicat gran part del seu discurs a enumerar els errors del Govern central, després de recordar que fa mesos ella va intentar evitar que Sánchez arribés a un acord de coalició amb Podem proposant un acord entre el PSOE, el PP i Cs.





"Mentre altres eren a la còmoda posició del 'no', que es formi aquest Govern, que arruïnin Espanya, que després ja ens votaran a nosaltres i ho arreglarem", ha agregat, descrivint la postura que van adoptar tant el PP com Vox.





Arrimadas ha assenyalat que "no estava escrit" que Espanya tindria un dels pitjors dades en nombre de morts per milió d'habitants, tot i haver aplicat "un dels confinaments més durs" del món, i la major xifra de sanitaris contagiats pel virus.





"Els espanyols ens jutjaran a tots nosaltres pel que hem fet davant aquesta crisi, però especialment jutjaran el Govern d'Espanya, que ha comès grans errors i ha arribat tard i malament a aquesta pandèmia", ha afirmat, acusant d'actuar amb "improvisacions, decisions unilaterals i rectificacions".





CONSENSUAR AMB L'OPOSICIÓ I AMB LES CCAA





Així mateix, ha lamentat que a Espanya no es vegi unitat política i un "rumb clar" i ha retret a Sánchez que estigués 18 dies sense trucar per telèfon als representants de l'oposició.





També ha avisat que no es pot aprofitar l'estat d'alarma per "tramitar per darrere una llei educativa o fer nomenaments que no compleixin amb el requisit del funcionariat", i ha reclamat l'eliminació de "'xiringuitos', duplicitats i endolls" i la reactivació del Portal de la Transparència.





Arrimadas espera que a partir d'ara l'Executiu consensuï les mesures amb l'oposició i amb les comunitats autònomes i li ha dit que Ciutadans estarà "molt vigilant" per comprovar que compleix els seus compromisos i que no concedeix "més privilegis" als partits nacionalistes.

Segons ha manifestat, el partit taronja sempre ha actuant "pensant en l'interès general dels espanyols", i per això ha estat "propositiu i lleial".





Però aquesta "mà estesa" no ha estat "mai per tapar o justificar els errors del Govern", sinó "per intentar que es corregissin i que no es repetissin", ha aclarit la portaveu, que ha lamentat que en el debat parlamentari s'estigui veient "bronca", en comptes de "humilitat, rectificació i mans esteses".