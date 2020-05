Barcelona anuncia una rebaixa del 75% en la taxa de terrasses fins al 31 de desembre

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que quan acabi l'estat d'alarma i fins al 31 de desembre hi haurà una rebaixa del 75% de la taxa de terrasses, el que tindrà un cost de set milions d'euros per a les arques municipals.





Ho ha anunciat en una roda de premsa telemàtica aquest dimecres el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, al costat de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Mobilitat i Ecologia, Janet Sanz, per explicar propostes sobre l'activitat econòmica de proximitat i en l'espai públic.





Collboni ha recordat que el consistori no cobra la taxa de terrasses durant l'estat d'alarma, i ha afirmat que la proposta implicarà "donar màximes facilitats i flexibilitzar l'ús de l'espai públic per a les terrasses" i mostres de comerç als carrers.





En aquest sentit, Sanz ha explicat que s'ampliarà l'espai destinat a les terrasses perquè la reducció d'aforament no impliqui perdre taules, i es guanyarà "sense perjudicar els vianants" en aparcaments en calçada i en carrils de circulació.





La regidora ha assegurat que la intenció del consistori és que les terrasses que actualment tenen quatre taules o menys "puguin mantenir el nombre actual de taules, i també proposa que els establiments que no les tinguin puguin disposar d'elles si hi ha espai a prop.





Collboni ha insistit que l'Ajuntament vol "fer compatible mantenir les distàncies de seguretat sanitàries amb el manteniment de les taules i de l'activitat econòmica a la ciutat", i ha demanat corresponsabilitat als restauradors.









ELS RESTAURADORS CELEBREN LA MESURA





El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha celebrat aquesta rebaixa d'un 75% de la taxa de terrasses, així com l'augment de l'espai destinat a taules per garantir les distàncies de seguretat. En un comunicat aquest dimecres, Pallarols ha agraït la feina feta pels grups de l'oposició per aconseguir aquest acord amb el Govern municipal: "Aquesta primavera de les terrasses no hauria estat possible sense el seu suport".





Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració





"Ens agradaria que servís d'exemple i que pròximament hi hagi altres sectors, que també s'han vist molt perjudicats per la crisi sanitària", i ha afegit que el públic que freqüenta les terrasses també aplaudiran aquestes mesures.