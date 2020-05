El Govern remata els hotels pujant la taxa turística en plena pandèmia

Just quan el sector turístic clama per ajudes que salvin una temporada colpejada pel coronavirus, el Govern ha decidit asfixiar encara més als hotels incrementant la taxa turística.





Aquesta taxa, que grava les pernoctacions en els establiments turístics, experimentarà un augment notable a partir de l'1 de juliol, tal com es recull en la llei d'acompanyament dels pressupostos catalans recentment aprovats.





El cop més fort se l'emporten els hotels de 5 estrelles ubicats a Barcelona, la taxa dels quals passa de 2,25 euros a 3,50 euros, mentre que a la resta de Catalunya l'increment és de 2,25 euros a 3 euros. Pels hotels de 4 estrelles, la pujada també és significativa: augmenta seixanta cèntims a Barcelona (d'1,10 a 1,70) i trenta cèntims a la resta del territori (de 0,90 a 1,20). Els hotels amb estrelles inferiors també experimenten augments en les taxes que paguen els seus clients.





Una font d'una gran cadena hotelera consultada per Catalunyapress considera que aquesta revaloració, que repercuteix sobre el turista a l'hora d'abonar el cost de la seva estada, suposarà una garrotada per al negoci, que ja ha quedat bastant tocat pel Covid-19. "Aquesta mesura té el rebuig del sector, que ara necessita impuls i ajuda per tornar a portar turistes a Barcelona, més sabent quant representa l'ingrés de l'hostaleria a la ciutat", conclou aquesta font.





La mesura pot contribuir a desincentivar els desplaçaments a Catalunya, en una època en què el sector estrenyerà els marges a tot el món per captar l'atenció dels turistes, que també hauran perdut poder adquisitiu per la crisi del coronavirus.





A PARTIR DE L'1 DE JULIOL





"Es modifica, amb efectes d'1 de juliol de 2020, l'article 34 de la Llei 5/2017 [que regula la taxa turística]", diu la llei publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 30 d'abril. "La quota tributària s'obté de multiplicar el nombre d'estades pel tipus de gravamen corresponent segons el tipus d'establiment o equipament turístic i localització, d'acord amb la tarifa següent", afegeix el document, abans d'introduir una taula on es desgrana l'actualització de la taxa tant a Barcelona com a la resta de Catalunya segons el tipus d'establiment:









COLAU ACONSEGUEIX EL SEU RECÀRREC





Així mateix, la modificació obre la porta a que l'Ajuntament de Barcelona pugui aplicar un recàrrec municipal, que pot contribuir encara més a que els turistes es decantin per altres destinacions quan acabi la pandèmia. En concret, l'import màxim que fixi la capital catalana no pot superar els 4 euros i ha de ser únic per a totes les categories incloses en cada tipus d'establiment.





Aquest recàrrec era una mesura exigida pel govern local des de fa temps. Segons el consistori, amb aquest tram es podrien recaptar fins a 20 milions que es quedarien a la ciutat, ja que la Generalitat haurà de transferir a Barcelona les quantitats recaptades per aquest concepte, exceptuant els costos derivats de la recaptació i gestió del propi tram.