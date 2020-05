Casado assegura que Sánchez "cada vegada està més sol" i descarta trencar els pactes amb Cs pel seu suport al Govern central

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, "cada vegada està més sol" i ni tan sols té els suports dels seus socis d'investidura, al temps que no creu que Ciutadans li vagi a donar oxigen i trencar els acords assolits en Governs autonòmics per donar suport els seus 10 diputats a la pròrroga de l'estat d'alarma. "La col·laboració (de PP) amb Cs és bona", ha afirmat.









En una entrevista a la cadena Cope, Casado ha justificat l'abstenció de el Grup Popular en aquesta pròrroga de l'estat d'alarma assegurant que són un "partit d'estat coherent" i que el Govern s'ha compromès a dur a terme les seves peticions, com la de desvincular ERTOS de l'estat d'alarma o el dol oficial, després de negociar amb altres grups.





"Per al PP és molt important que els espanyols ens percebin com un parit seriós perquè nosaltres no només som l'oposició, som l'alternativa. Governem en sis autonomies, en milers d'ajuntaments i hem governat Espanya quasi 15 anys", ha subratllat.





"LA COL·LABORACIÓ AMB Cs ÉS BONA"

A l'ésser preguntat si tem el PP que després del suport que Inés Arrimadas ha prestat a Sánchez, aquest vulgui atreure-per altres coalicions i descavalcar governs com el de la Comunitat de Madrid, Casado ha respost: "No ho crec". Al seu entendre, els espanyols s'estan adonant que les comunitats autònomes són el "millor contrapès" a Govern de Sánchez com va passar en el seu dia amb el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.





"Crec que a Madrid, a Castella i Lleó, a Múrcia i a Andalusia la coalició entre el PP i Cs està sent reeixida per baixar impostos, per gestionar millor aquesta crisi sanitària. I crec que això està passant també en molts ajuntaments", ha afirmat.





En aquest sentit, ha ressaltat que la col·laboració entre el PP i el partit taronja és "bona" i, de fet, ha recordat que fa uns mesos el seu partit va permetre a Cs que pogués constituir un grup propi al Senat.