Espanya pot necessitar fins a 20 anys per tornar als nivells de deute previs a l'arribada del Covid-19

La població cada vegada és més conscient que la crisi delCovid-19 ha trastocat completament l'economia mundial. En el cas espanyol, tot i que ningú descarta que després de la fi de la pandèmia l'economia pugui tornar a agafar múscul amb certa rapidesa, el que no es tornarà a recuperar són els indicadors macroeconòmics, com el deute, que no es situarà els nivells previs del coronavirus fins d'aquí a molts anys.









De fet, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), ha vaticinat que serà impossible recuperar el mateix nivell de deute fins que passin 20 anys. En l'Informe sobre l'Actualització de el Programa d'Estabilitat 2020-2021, l'entitat calcula que el deute creixerà entre 20 i 27 punts el 2020, situant-se en el rang del 115% -122% del PIB del pais. En 2021 seguirà incrementant-se, al menys dos punts.





Segons la presidenta de Airef, Cristina Herrero, aquesta crescuda del deute es produirà per "l'acumulació dels dèficits primaris". Aquest tipus de dèficit és la diferència entre les despeses d'un estat i la seva recaudació en impostos.





El deute espanyol se situava, al tancament de 2019, al 95,5% del PIB, una dada que no es tornarà a albirar fins que hagin passat, al menys, dues dècades, segons informa Airef.