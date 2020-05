Iberdrola lliura a l'Estat un milió de màscares i bates de protecció

Iberdrola Clients, societat de el grup Iberdrola a Espanya, ha posat a disposició del Ministeri de l'Interior prop d'un milió de mascaretes [1], 20.000 ulleres de protecció i 5.390 vestits sanitaris que seran distribuïts entre els seus diferents unitats en els propers dies. La companyia ha fet aquesta acció seguint les especificacions tècniques marcades pel ministeri.









Aquesta nova partida de material forma part d'una acció global desenvolupada pel Grup Iberdrola durant la crisi sanitària del coronavirus, que inclou l'adquisició d'articles sanitaris de primera necessitat per import global de 30 milions d'euros, amb un pes total de 80 tones, després de posar la seva capacitat d'accés global a subministraments al servei de l'Administració.





Al lliurament del material sanitari, que ha tingut lloc al Campus Iberdrola de Sant Agustín de Guadalix (Madrid), han assistit responsables d'Iberdrola Clients, que han fet lliurament de l'material a el director de el Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures i Ciberseguretat (CNPIC ), Fernando Sánchez; a la comandant de la Guàrdia Civil, Ana María Muñoz Rodríguez; i a l'Inspector de la Policia Nacional Leandro Govern López.





El president de el grup, Ignacio Galán, ha enviat un missatge de suport i de gratitud als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat: "Com sempre han fet, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan realitzant un esforç heroic durant aquesta crisi, mantenint-se en primera línia a l'servei de tots els ciutadans, i en particular dels sanitaris ".





L'adquisició de material sanitari i de prevenció en coordinació amb les autoritats forma part de la resposta global d'Iberdrola contra la COVID-19, que contempla a empleats, proveïdors i societat en general.





Des dels primers moments en què l'amenaça de virus va ser perceptible, el grup Iberdrola a Espanya ha posat en marxa més de 150 mesures per protegir la salut i seguretat de les persones, vetllar per la seguretat de subministrament i reforçar-ho en instal·lacions essencials, com hospitals i centres sanitaris. Amb les mesures de seguretat reforçades per al personal de camp i un 95% de la plantilla d'oficines en règim de teletreball, ha habilitat més facilitats de pagament per als seus clients i serveis gratuïts per a col·lectius vulnerables.





MÉS INVERSIONS I MÉS OCUPACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ VERD



Una vegada que se superi la crisi sanitària, Iberdrola té clar que el camí de la recuperació ha d'estar en línia amb la transició cap a una economia descarbonitzada.

En aquest sentit, el president de el grup, Ignacio Galán, ha manifestat que "el camí de la recuperació econòmica ha de ser necessàriament verd. Per fer-ho amb plans clars tant a Europa, amb l'European Green Deal, com a Espanya, amb el PNIEC. Les mesures preses en les últimes setmanes demostren que Iberdrola està ja plenament bolcada en aquesta tasca ".

Per a això, la companyia preveu accelerar les seves inversions fins arribar al rècord de 10.000 milions d'euros el 2020 i contractar 5.000 nous professionals aquest any, després d'haver incorporat ja a 3.500 el 2019.

Així mateix, Iberdrola considera prioritari el manteniment de la seva cadena de subministrament. Per això, ha avançat comandes en el trimestre per valor de gairebé 4.000 milions d'euros a més de 10.000 proveïdors, el doble que en 2019. En concret, i segons les dades de tancament que maneja l'empresa, el mes de març va ser el més actiu en aquest àmbit, atès que es van realitzar adjudicacions valorades en uns 2.900 milions d'euros, gairebé el 75% de l'total trimestral. D'altra banda, el 24% de la quantia global ha anat a parar a proveïdors radicats a Espanya (més de 940 milions d'euros). Aquest volum de recursos mobilitzarà projectes, l'activitat industrial de la cadena de valor i la innovació en àmbits com l'energia renovable, les xarxes intel·ligents i els sistemes d'emmagatzematge a gran escala.

En resum, la resposta d'Iberdrola a la crisi del coronavirus COVID-19 és plenament conseqüent amb el model que porta aplicant des de fa dècades, orientat a la creació de valor sostenible per a accionistes, empleats i societat en general.