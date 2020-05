Satse demana que les CCAA mantinguin les plantilles d'infermers existents a l'inici de la pandèmia

El sindicat d'Infermeria (Satse) ha demanat a les conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes que mantinguin les plantilles d'infermers existents a l'inici de la crisi provocada pel Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus.









A més, l'organització ha reclamat que no les disminueixin un cop finalitzi l'actual període d'emergència sanitària, ja que els seus els serveis de salut han d'estar "ben preparats" per la possibilitat de nous repunts de la malaltia i perquè es puguin reduir les llistes d'espera d'altres patologies.





Després de conèixer l'ordre, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats autònomes, Satse coincideix amb el Ministeri de Sanitat en la necessitat que no hi hagi un nombre de professionals sanitaris inferior a l'existent a l' inici de la crisi i, per això, ha defensat el manteniment de les plantilles d'infermeres durant l'actual procés de desescalada, així com fins a febrer de l'any vinent.





En aquest sentit, Satse ha avisat que cap conselleria de Sanitat ha d'optar per disminuir les plantilles d'infermeres "amb l'excusa que el pitjor de la pandèmia ja ha acabat", assenyalant que han de mantenir-les fins, al menys, principis del pròxim any davant la possibilitat de nous repunts de la malaltia i perquè es puguin reduir les llistes d'espera relatives a altres patologies que s'han incrementat de manera "exponencial" en les últimes setmanes a l'estar tots els esforços centrats en combatre el Covid-19.





"No té cap justificació que, d'una banda, es digui que una de les lliçons apreses en la crisi és la necessitat de reforçar i millorar el nostre sistema sanitari, i que, de l'altra, es redueixin les plantilles d'infermeres i infermers, uns professionals que no van dubtar un moment en posar-se en primera línia de batalla davant el Covid-19 i que segueixen resultant molt necessaris per a atendre i tenir cura de les persones afectades per aquesta malaltia, així com a la resta de la població amb altres problemes de salut ", ha postil·lat el sindicat.





Així, ha insistit que aquesta millora de les plantilles d'infermers és "més necessària" si és possible atès que Espanya està "a la cua d'Europa" pel que fa a nombre d'aquests professionals per habitant. Concretament, té cinc infermers per 1.000 habitants quan la mitjana europea és propera a nou professionals per 1.000 habitants, la qual cosa "dificulta seriosament" la seguretat al pacient com a conseqüència d'aquesta alarmant i arriscada manca de professionals d'Infermeria.





Finalment, el sindicat ha demandat també que totes les comunitats autònomes garanteixin que compten amb els recursos materials necessaris en l'actual conjuntura de desescalada, com disposar del nombre suficient de llits d'Unitats de Cures Intensives (UCI) o per a malalts aguts, a més d'assegurar la realització de les proves de detecció de virus a tots els professionals sanitaris sense excepció i comptar amb els suficients equips de protecció individual.