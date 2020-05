"Desconfina't", entrades anticipades per al Teatre Gaudí després del desconfinament

Un dels problemes recurrents que se'ls plantegen a moltes empreses és l'aclaparadora manca de liquiditat, que pot estar originada per nombroses causes. Recordo que fa unes dècades la RENFE, que depenia de les subvencions amb què l'Estat cobria els seus dèficits operatius i que tenia dificultats per a l'emissió de deute, va tenir l'ocurrència de crear un productor anomenat "Chequetrén" que consistia en estimular el viatger a comprar anticipadament productes ferroviaris amb un interessant descompte.





Aquesta situació de manca de liquiditat se li planteja hora com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus a nombroses empreses de tots els sectors i molt especialment a les d'índole cultural, perquè quan no es poden fer espectacles és impossible vendre entrades i els diners no arriben per cap conducte. Com a més s'haurà de veure en què queden les promeses ajudes oficials, els empresaris han d'agusar l'enginy i recórrer a la solidaritat del seu públic de manera imaginativa.









D'aquesta manera, a Ever Blanchet i Maria Clausó, responsables de Teatre Gaudí, se'ls ha ocorregut la idea de llançar una entrada anticipada amb el nom de "Desconfina't" que permet adquirir-la per a la seva utilització en la programació prevista per a una vegada hagi finalitzat aquesta situació excepcional de confinament i que podrà bescanviar per la dels espectacles de la sala fins a agost de 2021. L'esmentada entrada té un preu tancat de deu euros i pot adquirir-se a través de les xarxes i del sistema de compra on line.





D'entrada i per estimular l'interès dels futurs espectadors, els responsables del teatre informen que els primers espectacles que tenen preparats són 'Here Comes Your Man', de Jordi Cadellans, 'Van Gogh', d'Ever Blanchet.