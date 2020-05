Les caixes d'estalvi associades a CECA s'han concedit 2.177.000 d'euros a través de la moratòria sectorial

Les entitats associades a la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) han rebut 86.210 peticions d'ajornament de préstecs i ja han concedit 67.281 en el marc de la moratòria sectorial, que complementa a la moratòria legal establerta pel Govern i que incrementa el termini d'ajornament dels pagaments i amplia el col·lectiu de potencials beneficiaris.









Les caixes d'estalvis associades a CECA han rebut 39.858 sol·licituds d'aquesta moratòria hipotecària sectorial per import de 3.267 milions d'euros, de les que ja s'han tramitat i concedit 23.952 sol·licituds per un deute de 1.926 milions d'euros de capital pendent.









Pel que fa a la moratòria per a préstecs no hipotecaris, les entitats han rebut 46.352 sol·licituds per un import de 357 milions d'euros, de les quals s'han tramitat i concedit ja 46.352 operacions per un import pendent de 252 milions d'euros.





En total, les entitats associades a CECA han 86.210 sol·licituds per un import global de més de 3.600 milions d'euros, de les quals s'han formalitzat 67.281 operacions per valor de 2.177 milions d'euros.





La moratòria sectorial permet l'ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant un període de fins a 12 mesos per a préstecs hipotecaris i de fins a 6 mesos per als préstecs personals, i poden acollir-s'hi les persones físiques titulars de préstecs que es s'hagin vist afectades econòmicament per passar a situació d'atur o per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), enfrontar-se a un cessament o reducció de la seva activitat econòmica o altres circumstàncies equivalents com a conseqüència del Covid-19.





És complementària a la moratòria legal aprovada pel Govern per pal·liar els efectes del coronavirus, el balanç ha estat publicat aquest divendres pel Banc d'Espanya.

En el marc de la moratòria legal de Govern, els bancs han rebut 228.322 sol·licituds de moratòria amb garantia hipotecària, de les que s'han concedit fins a la data 65.559 ajornaments a 96.994 peticionaris, amb un saldo viu pendent d'amortització dels préstecs suspesos de 6.525 milions d'euros.





Respecte a la moratòria legal de crèdit sense garantia hipotecària, els bancs han rebut 296.924 peticions, de les quals a data 30 d'abril s'han concedit total de 59.163-64.537 persones, i el saldo pendent d'amortització dels préstecs suspesos se situa en 585 milions d'euros.