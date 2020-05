Què és l'Obamagate? Les claus de la lluita entre Obama i Trump

Dissabte es va filtrar una conversa privada de Barack Obama on criticava durament l'estratègia que ha seguit Trump per combatre el coronavirus. "És un desastre absolutament caòtic", va dir l'expresident.





Aquestes declaracions han molestat moltíssim a Donald Trump, que va llançar una bateria de tweets desacreditant a Obama i implicant-lo en una trama perquè el multimilionari no arribés a la Casa Blanca: el Obamagate.









La història que porta a aquesta acusació comença durant la campanya electoral de 2016, quan es van detectar atacs cibernètics de Rússia a el Partit Demòcrata de Hillary Clinton. Aquest fet va fer sospitar que el seu rival, Donald Trump, va poder estar col·laborant amb Rússia per aconseguir arribar a la Casa Blanca.





Poc després de guanyar les eleccions, Trump va nomenar a Michael Flynn com el seu assessor de seguretat, i aviat es va filtrar que aquest havia tingut reunions amb l'ambaixador de Rússia a EUA abans de les eleccions presidencials. A l'ésser preguntat per això, Flynn va mentir i va haver de dimitir dels seus càrrecs, a més de ser detingut i posat a disposició de la justícia.





La setmana passada l'exassessor de seguretat de Trump va ser absolt de tots els càrrecs i ara, a través del seu advocat, ha decidit adoptar una estratègia diferent: acusa Obama d'haver col·laborat amb el FBI per atrapar-lo i denigrar la imatge de Donald Trump.





Flynn assenyala que els agents del FBI no el van informar que estava sent investigat quan li van prendre declaració, per la qual cosa van vulnerar els seus drets: "Aquests agents van planejar entre ells com no avisar-li, fins i tot si ell era la persona investigada", va dir aquest diumenge la seva advocat a FoxNews.





Amb aquest nou gir, Trump i els mitjans afins al seu discurs, com Fox, han decidit obrir el meló de l'Obamagate, assegurant que l'expresident va col·laborar amb els serveis d'intel·ligència per donar caça a Flynn i relacionar a Trump amb Rússia.