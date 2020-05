Biden, candidat sigilós

El seu cautelós procedir electoral s'ha vist importunat per les acusacions de l'assalt sexual formulades per Tara Reade, antiga assistent al Senat nord-americà. Tan inapropiat comportament hauria passat el 1993, quan Biden era senador per l'estat de Delaware. Davant tal tessitura al candidat in pectore pel Partit Demòcrata per a les pròximes eleccions presidencials, no li ha quedat altre remei que negar públicament que cometés els abusos sexuals dels quals se l'acusa. De moment el 'escàndol' ha quedat temperat per la voràgine de notícies relatives a la pandèmia del Covid-19, encara que influents mitjans reclamen que la al·legacions s'investiguin a fons. Res impedeix que eventualment l'assumpte torni a ressorgir i, donat el frenesí de la campanya electoral presidencial, es converteixi en un dard enverinat per la qüestionada conducta de Biden. Aquest ja ha sol·licitat que els Arxius Nacionals treguin a la llum la queixa que, segons Tara Reade, va presentar en el seu moment contra el llavors senador Biden. Hi antecedents que animaran els consellers àulics de Trump a qüestionar el sigil del seu oponent. Recorden vostès. el cas de Gary Hart i Donna Rice?









El senador demòcrata per l'estat de Colorado (1975-1987) va estar a punt d'aconseguir la nominació del seu partit com a candidat a la presidència dels Estats Units el 1984. Fruit d'una innovadora campanya va posar en un compromís el triomf del gran favorit, Walter Mondale. Això molt probablement el va animar a intentar aconseguir per segona vegada la nominació demòcrata per disputar a George Bush (pare) les eleccions presidencials de 1988. Quan la seva campanya per la nominació començava a prendre vol, es va desenterrar per un diari de Miami una història d'adulteri , inclosa una foto amb una dona (Donna Rice) que no era la seva dona, imatge que --literalment-- arruïnar en qüestió de dies les seves aspiracions presidencials.





Als països europeus la conducta sexual dels seus representants polítics no sol ser reprovada ni penalitzada electoralment. Cal pensar, per exemple, en les paral·leles vides conjugal i d'amants de François Mitterrand, o a les reincidents ventures i desventures sentimentals de François Hollande, intrèpid conductor anònim de ciclomotor als carrers de París camí de les seves trobades amoroses. Però en una societat farisaicament puritana com la nord-americana, les coses del sexe pesen i molt en el judici moral dels votants. Els casos de corrupció multimilionària apareixen com una fotesa mediàtica en comparació amb els escàndols de sexe.





Biden explica al seu favor amb un gran suport de tots els sectors i sensibilitats del Partit Demòcrata. Saben que és la 'gran esperança blanca' per derrotar Donald Trump, ara en hores baixes i difícils de gestionar per la crisi del coronavirus. Tal suport quasi unànime no és intranscendent. A més, les seves credencials com exvicepresident de Barack Obama i la seva llarga experiència política institucional, el situen en una posició immillorable per desallotjar Trump de la Casa Blanca. Però ara ha de lidiar amb una altra decisió de calat que pot impulsar la seva candidatura o esdevenir una rèmora, com va passar en casos semblants de 'tiquets' presidencials que no van funcionar (Mondale-Ferraro o McCain-Palin, posem per cas).





Tot sembla indicar que Biden intentarà integrar una dona al seu tiquet com a vicepresident. Fins al moment s'especula amb deu prominents polítiques demòcrates, sense que destaqui cap favorita. A la fi i fet i fet, la decisió serà del propi Biden. Heus aquí la llista, d'aquelles que apareixen en les travesses de les tertúlies polítiques del District of Columbia: Michelle Lujan Grisham, llatí-americana triada governadora de Texas a 2018; Keisha Lance Bottoms, alcaldessa afroamericana d'Atlanta; T Ammy Baldwin, senadora gai per Wisconsin; Stacey Abrams, afroamericana, qui a punt va esdevenir governadora a l'emblemàtic estat de Geòrgia; Tammy Duckworth, heroi de guerra a l'Iraq on va perdre les dues cames i segona asiàtica-americana triada senadora (Illinois); Catherine Cortez Masto, llatina/italo americana senadora per l'estat de Nevada; Gretchen Whitmer, governadora de l'estat de Michigan; Elizabeth Warren, senadora per Massachusetts i representant de l'ala progressista (liberal), i que va estar lluitant amb possibilitats per obtenir la nominació com a candidata presidencial; Amy Klobuchar, una pragmàtica com Biden, és senadora per l'estat de Minnesota i, finalment, Kamala Harris senadora per Califòrnia, qui es convertiria de ser escollida en la primera indi-americana en un tiquet presidencial.





Estant així les coses així, i després de veure com la crisi del coronavirus ha deixat 'nu' al rei Trump, la victòria del sigilós Biden el pròxim 3 de novembre sembla plausible. I això malgrat el 'inconvenient' de la seva edat (77 anys). Però no hem d'oblidar-nos de l'element contingent sempre en joc en la política electoral, sovint latent o inesperat, i que en no poques ocasions intervé de manera decisiva en un desenllaç que es donava per descomptat (Hillary Clinton contra l'America First de Donald Trump en 2016?





I si es descobreix una vacuna eficaç contra el Covid-19 en algun centre de recerca d'excel·lència nord-americà setmanes/dies abans de la jornada electoral i l'inefable xerraire s'apropia de la troballa científic...? Quants votants de la majoria silenciosa de l'Amèrica profunda no tornarien a votar-lo four more years? Poden imaginar-s'ho...?