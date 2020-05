La Fiscalia s'oposa a un permís de Jordi Sànchez per sortir de presó

La Fiscalia s'ha oposat que es concedeixi un permís a l'exdiputat de JxCat i exlíder de l'ANC Jordi Sànchez per sortir uns dies de presó, tal com va acordar la junta de tractament de la presó de Lledoners (Barcelona).





Es tracta d'un permís penitenciari d'entre 3 i 7 dies i, després de rebre el posicionament del fiscal, la jutge de vigilància penitenciària ha d'aprovar o denegar el permís per Sànchez.





En l'escrit d'oposició, el fiscal recorda que Sànchez va ser condemnat a una "data relativament recent", que està molt lluny de complir les tres quartes parts de la condemna (es preveu que ho faci al juny de 2024) i que al gener just va complir el primer quart de la pena.









També critica que "no hi ha una veritable assumpció delictiva" en el posicionament de Sànchez respecte als fets pels quals va ser condemnat, el que el fiscal veu imprescindible perquè se li pugui concedir qualsevol permís.





Com en altres ocasions, la Fiscalia assenyala que Sànchez no ha participat en cap programa de tractament específic per al delicte pel qual va ser condemnat, el de sedició, pel que veu improcedent atorgar el permís.