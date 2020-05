Podem proposa un "impost patriòtic" a les grans fortunes de fins al 3%

Unides Podem veu possible recaptar fins a l'1% del PIB, uns 11.000 milions d'euros, amb un nou impost a les grans fortunes d'entre el 2% i 3% als grans patrimonis que superin el milió d'euros.





Aquest nou impost, que el grup confederal portarà a debat a la Comissió del Congrés per a la reconstrucció econòmica i social després de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, vindria a substituir l'actual Impost de Patrimoni i les administracions autonòmiques no podrien així bonificar.









La proposta passa per deixar exempta l'habitatge habitual fins a 400.000 euros i començar a gravar els patrimonis nets a partir del milió d'euros: un 2% fins als 10 milions; un 2,5% fins a 50 milions; el 3% fins a 100 milions i el 3,5% a partir d'aquest volum. L'objectiu, informen fonts del grup confederal, és que la major part de l'impost recaigui sobre els mil patrimonis més alts de país.





Unides Podem justifica la necessitat d'aquest impost en la crisi provocada per la malaltia Covid-19 i els seus efectes sobre l'economia, i el suport que requereix en forma d'inversió pública, però també per l'augment de la desigualtat de renda produïda a la dècada anterior, que ha provocat "una forta concentració de la riquesa".





"L'1% de la població amb major patrimoni acapara una quarta part de la riquesa de país, mentre que el 20% més pobre només té el 0,1% de la riquesa", argumenten des Unides Podem, recalcant a més que ja abans de aquesta crisi, tant als Estats Units com a Europa, hi havia propostes per establir nous impostos progressius sobre els grans patrimonis, amb l'horitzó també de buscar l'1% del PIB.





"Hem de recuperar el comú, i és just que els que més tenen contribueixin de manera especial a sostenir als que més es veuran afectats per la crisi, i a l'esforç col·lectiu perquè no tornem a veure'ns en una situació similar en el futur", conclouen.