Espanya imposarà una quarantena de 14 dies als viatgers internacionals

Els viatgers que vinguin a Espanya des de l'estranger hauran de guardar quarantena els 14 dies següents a la seva arribada, segons una Ordre de Ministeri de Sanitat publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que serà efectiva a partir de divendres que ve, 15 de maig, i estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.





Espanya segueix així l'estela de gran part dels seus veïns europeus, que han vingut establint períodes de quarantena de 14 dies als viatgers que entren en els seus territoris. A Espanya, aquesta mesura s'ha aplicat a les autoritzacions excepcionals atorgades per a les repatriacions d'espanyols i residents a Espanya procedents d'Itàlia. Ara es farà amb tot viatger internacional, tot i que hi haurà excepcions.





Segons argumenta el Govern en aquesta Ordre, "la favorable evolució de la situació epidemiològica" a Espanya i l'inici de la desescalada "fan necessari reforçar les mesures de control, de manera que tenint present la distribució mundial de virus i en base al principi de precaució, es considera necessari aplicar a les persones que procedeixin de l'estranger la necessitat de realitzar una quarantena durant 14 dies".









Durant aquest període de quarantena, els viatgers que vinguin a Espanya hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, i ha de limitar les seves desplaçaments a l'adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres, serveis i establiments sanitaris, i altres desplaçaments per motius de força major o situació de necessitat. En tots ells serà obligatori l'ús de mascareta.





De la mateixa manera, l'Ordre estableix que s'hauran d'observar totes les mesures d'higiene i / o prevenció de la transmissió de la malaltia provocada pel coronavirus, especialment al que es refereix a contacte amb convivents.





Les autoritats sanitàries podran contactar amb les persones en quarantena per realitzar el seu seguiment. En tot cas, davant l'aparició de símptomes com febre, tos, dificultat respiratòria, malestar general o altres símptomes de cas sospitós de Covid-19, les persones en quarantena "hauran de contactar per telèfon amb els serveis sanitaris mitjançant els números habilitats per les comunitats autònomes, indicant que es troben en quarantena per procedir de l'estranger", assenyala l'Ordre.





De totes aquestes mesures queden exceptuats els treballadors transfronterers, transportistes i les tripulacions, així com els professionals sanitaris que s'adrecin a exercir la seva activitat laboral, sempre que no hagin estat en contacte amb persones diagnosticades de Covid-19.





INFORMACIÓ ALS VIATGERS ABANS DE LA VENDA DE BITLLETS





Les agències de viatge, els tour operadors i companyies de transport han d'informar els viatgers d'aquestes mesures a l'inici del procés de venda dels bitllets amb destinació en el territori espanyol.





En el cas dels viatges en avió, les companyies aèries han de facilitar el formulari de salut pública per localitzar els passatgers (Passenger Location Card), que haurà de portar el viatger a la seva arribada a Espanya.