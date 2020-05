Fins a 300.000 persones pateixen a Espanya una malaltia inflamatòria intestinal

Unes 300.000 persones pateixen a Espanya una malaltia inflamatòria intestinal (MII), patologies que en les últimes dècades ha duplicat la seva incidència entre els menors de 10 anys, segons han informat des Farmaindústria amb motiu del Dia Europeu de la Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa i, dimarts que ve, del Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal.













La MII, que engloba la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, és una de les malalties intervingudes per una resposta immune que més càrrega suposa per a la societat, perquè és molt invalidant i afecta persones molt joves, en edat productiva (es diagnostica amb major freqüència abans dels 30 anys), la qual cosa suposa un important impacte social, laboral i econòmic.





Les dues patologies es caracteritzen per ser malalties de l'intestí, inmunomediadas, inflamatòries i cròniques, que evolucionen en brots i períodes de remissió i que alteren la capacitat de l'organisme per digerir aliments i absorbir els nutrients. Cap de les dues té cura i es desconeix el seu origen.





En aquest context, segons ha recordat Farmaindústria, disposar d'un tractament farmacològic adequat per a la MII suposa un "gran avanç" per a pacients i familiars, per als especialistes que la tracten i per als sistemes sanitaris, i constitueix el principal repte per a les companyies farmacèutiques que treballen en aquest camp.





"L'arribada dels medicaments biològics fa ja dues dècades va suposar un abans i un després per a la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, permetent que molts d'aquests pacients poguessin gaudir d'una vida digna: sense dolor, sense les molèsties d'haver de trobar un bany en qüestió de segons i sense patir les complicacions que ens produïa l'ús continuat de corticoides, el que ens ha obert les portes a el desenvolupament personal, social i laboral. Això parla molt de la valor de les alternatives terapèutiques que tenim actualment disponibles ", ha comentat el director gerent de la Confederació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Espanya), Roberto Saldaña.





NOVES OPCIONS DE TRACTAMENT

Consolidada l'eficàcia d'aquestes teràpies, les companyies farmacèutiques continuen investigant per trobar noves opcions que suposin un ventall encara més gran per als professionals sanitaris que atenen aquestes malalties i per als pacients que les pateixen. Als primers anticossos monoclonals, recentment s'han unit altres que han fet grans aportacions a l'arsenal terapèutic, com els bloquejadors de la interleuquina 12-23 o els inhibidors de les JAK quinases, i s'espera una "important revolució" amb l'ús de cèl·lules mare.





A Espanya, el Registre Espanyol d'Estudis Clínics (REEC), liderat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), comptabilitza més de 60 assajos per alguna malaltia inflamatòria intestinal.





Així mateix, els avenços diagnòstics (tecnologies endoscòpiques) i terapèutics (amb la cirurgia poc invasiva) s'han sumat a la revolució en els tractaments farmacològics per fer front a aquestes malalties. "La investigació significa per als pacients il·lusió. Les persones afectades per Crohn i colitis ulcerosa encara tenim necessitats que cobrir en diferents esferes de la nostra vida. Algunes bastant serioses i dramàtiques. I sabem perfectament que solucionar-les només serà possible amb l'avanç que ens proporciona continuar investigant ", ha apuntat Saldaña.





De la mateixa manera, la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD) ha recordat en nombroses ocasions que aquests pacients requereixen un tractament individualitzat, en el qual moltes vegades és necessari provar amb diferents medicaments fins a trobar el més efectiu per a cada pacient, així com començar com més aviat millor amb els tractaments per pal·liar el dany acumulat que es produeix a l'intestí.





Finalment, Farmaindústria ha recordat que a finals de l'any passat es publicava una enquesta de el Grup Espanyol de Treball en Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa (Geteccu), impulsat per la SEPD, que posava de manifest que la taxa de no adherència als tractaments en MII està al voltant del 50 per cent, el que empitjora els resultats de la teràpia, la morbiditat i el cost.