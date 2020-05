Un coronavirus detectat en ratpenats evidència que el Covid-19 no va ser creat en un laboratori

Un estudi publicat a la revista 'Current Biology' ha descrit que un nou coronavirus en ratpenats, que és similar a virus del Covid-19, conté insercions d'aminoàcids en la unió de les subunitats S1 i S2 de la proteïna de punta de virus, de manera similar al que passa en la SARS-CoV-2. Tot i que no és un precursor evolutiu directe de la SARS-CoV-2, aquest nou virus, conegut com RmYN02, suggereix que aquest tipus d'esdeveniments d'inserció aparentment inusuals poden ocórrer naturalment en l'evolució del coronavirus, de manera que descarta que es produïssin genèticament en un laboratori.









"Des del descobriment de la SARS-CoV-2 hi ha hagut una sèrie de suggeriments infundades que el virus té un origen de laboratori. En particular, s'ha proposat que la inserció de S1 / S2 és molt inusual i potser indica una manipulació de laboratori. el nostre treball mostra molt clarament que aquests esdeveniments ocorren naturalment en la vida silvestre. Això proporciona una forta evidència en contra que la SARS-CoV-2 sigui una fuita de laboratori ", explica l'autor principal de la feina, Weifeng Shi, director i professor de l'Institut de Biologia de Patògens de la Primera Universitat Mèdica de Shandong (Xina).





Els investigadors van identificar el RmYN02 a partir d'una anàlisi de 227 mostres de ratpenats recollides a la província xinesa de Yunnan entre maig i octubre de 2019. "Des del descobriment que els ratpenats eren el reservori del coronavirus de la SARS el 2005, hi ha hagut un gran interès en els ratpenats com a espècie reservori de malalties infeccioses, en particular perquè són portadors d'una molt alta diversitat de virus d'ARN, inclosos els coronavirus ", detalla Shi.





L'ARN de les mostres es va enviar per a la seqüenciació metagenòmica de pròxima generació a principis de gener de 2020, poc després de la descoberta de la SARS-CoV-2. En tot el genoma, el parent més proper de la SARS-CoV-2 és un altre virus, anomenat RaTG13, que va ser identificat prèviament en ratpenats de la província de Yunnan. Però el RmYN02 està encara més estretament relacionat amb la SARS-CoV-2 en algunes parts del genoma, incloent en la secció de codificació més llarga del genoma anomenada 1AB, on comparteixen el 97,2 per cent del seu ARN.





Els investigadors apunten que el RmYN02 no s'assembla molt a la SARS-CoV-2 a la regió del genoma que codifica el domini clau d'unió al receptor que s'uneix al receptor humà ACE2 que la SARS-CoV-2 utilitza per infectar les cèl·lules hoste . Això vol dir que no és probable que el RmYN02 infecti les cèl·lules humanes.





La similitud clau entre la SARS-CoV-2 i el RmYN02 és que el RmYN02 també conté insercions d'aminoàcids en el punt on les dues subunitats de la seva proteïna de punta es troben. El SARS-CoV-2 es caracteritza per una inserció de quatre aminoàcids en la unió de S1 i S2; aquesta inserció és exclusiva de virus i ha estat present en tots els casos de SARS-CoV-2 seqüenciats fins ara. Les insercions en el RmYN02 no són les mateixes que les de la SARS-CoV-2, el que indica que es van produir mitjançant esdeveniments d'inserció independents.





Però un esdeveniment de inserció similar ocorregut en un virus identificat en ratpenats suggereix amb força força que aquest tipus d'insercions són d'origen natural. "Les nostres troballes suggereixen que aquests esdeveniments d'inserció que inicialment semblaven ser molt inusuals poden, de fet, ocórrer naturalment en betacoronavirus animals", argumenta Shi.





"El nostre treball llança més llum sobre l'ascendència evolutiva de la SARS-CoV-2. Ni el RaTG13 ni el RmYN02 són els ancestres directes de la SARS-CoV-2, perquè encara hi ha una bretxa evolutiva entre aquests virus. Però el nostre estudi suggereix fortament que el mostreig de més espècies silvestres revelarà virus que estan encara més estretament relacionats amb la SARS-CoV-2 i potser fins i tot amb els seus avantpassats directes, el que ens dirà molt sobre com aquest virus va sorgir en els éssers humans ", conclou.