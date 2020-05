Madrid atribueix a un error el misteriós contracte amb Room Mate per acollir gent gran

La Comunitat de Madrid ha assegurat que el contracte per atendre gent gran a hotels adaptats davant la crisi del coronavirus va ser adjudicat a la Coordinadora d'el Tercer Sector i que per "error" es va fer referència a la cadena Room Mate com l'entitat contractada en el portal de Contractació, cosa que va ser esmenat de forma immediata.





Així ho han indicat fonts de la Conselleria de Polítiques Socials en referència a la informació publicada per 'Vanity Fair' on es documenta una referència en aquest Portal de l'adjudicació per aproximadament 565.000 euros a l'hotelera Room Mate Group.





Posteriorment, es va modificar aquesta informació per introduir el nom correcte de l'adjudicatari, la Coordinadora d'el Tercer Sector, i es va canviar també la quantitat a uns 250.000 euros.





Aquest contracte ja va ser dut a Consell de Govern que va adonar la setmana passada de la tramitació d'emergència per destinar fins 806.193,15 euros als serveis necessaris per atendre la gent gran a dos hotels adaptats com residències.





Aquesta despesa contempla els serveis d'alimentació, atenció social, sanitària, personal, així com neteja, transport, bugaderia i seguretat als residents en els hotels 'Room Mate Alicia' i 'Room Mate Alba', de la cadena Room Mate, allotjaments que s'han posat a disposició de la Comunitat de Madrid perquè siguin utilitzats per a ús residencial de la gent gran.









Tot i això, fonts del departament que dirigeix Alberto Reyero han explicat que actualment només està operatiu per a aquestes funcions l'hotel 'Room Mate Alicia' (amb uns 21 residents estimats la setmana passada) i que la referència publicada al Portal de Contractació d'aproximadament de mig milió d'euros correspon a la despesa que haurien suposat els serveis al 'Room Mate Alba', que encara no s'han posat en marxa.





En el contracte adjudicat per la Conselleria de Polítiques Socials a la Coordinadora d'el Tercer Sector de la Comunitat de Madrid, s'especifica que l'import mensual del contracte és de 77.337,47 euros (IVA inclòs) llevat de la facturació d'abril que va ascendir a 71.624, 84 euros.





També s'especifica que el termini d'execució d'aquest contracte es va iniciar el 7 d'abril del 2020 amb les actuacions preparatòries i de condicionament de l''Hotel Room Mate Alicia' i finalitzarà a la data en què desaparegui la situació d'emergència que va donar lloc a l'ordre de contractació.





En aquesta informació es recull la despesa de personal d'atenció als usuaris de residències derivats, el servei d'alimentació, les despeses derivades de material de protecció, neteja, desinfecció i bugaderia. Tot això dóna una xifra de pressupost de 71.624,84 euros a l'abril, al que se suma tasques d'adequació de les instal·lacions per valor de 8.431,16 euros.





Respecte d'aquest contracte, la portaveu adjunta del grup parlamentari Unides Podem-IU-Madrid a Peu, Sol Sánchez, ha sol·licitat a la Mesa de l'Assemblea poder tenir accés a aquest expedient de contractació, de cara a conèixer si hi ha hagut algun canvi de adjudicatari durant el procés.





ROOM MATE GROUP: "MAI HAN REBUT DINERS PER AQUESTA AJUDA"





Per la seva banda, la cadena hotelera Room Mate Group ha emès un comunicat en què reitera que no ha estat adjudicatari de cap contracte amb la Comunitat de Madrid.





"Mai hem demanat, ni ens han adjudicat ni hem rebut cap pagament des de cap de les conselleries o organismes de la Comunitat de Madrid, Generalitat de Catalunya, el País Basc, Nova York, París, Florència o Milà on estem prestant ajuda", han emfatitzat des Room Mate.





D'altra banda, la cadena va revelar ahir que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagarà 80 euros per nit per l'apartament de llarga estada on s'ha allotjat per gestionar la crisi sanitària, des que va contraure el coronavirus el passat 16 de març.