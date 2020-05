Barrientos (TSJC) augura un "gairebé col·lapse" en els jutjats per la pandèmia

El president de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, considera que el funcionament dels serveis mínims en els jutjats catalans des del decret d'estat d'alarma ha estat òptim, i augura una situació de "gairebé col·lapse" en acabar el confinament, amb un augment important d'assumptes en els tribunals.





Barrientos ha explicat aquest dimecres que, durant l'última setmana, treballant en serveis mínims, s'han notificat 49.810 resolucions, fet que suposa una mica més del 10% del que és habitual: "Evidencia que darrere hi ha una maquinària funcionant", ha valorat.





Pel que fa a les perspectives en reprendre l'activitat judicial habitual, ha assenyalat que els jutjats rebran molts assumptes per conflictes relacionats amb la pandèmia, que preveu que siguin centenars de milers, la qual cosa s'haurà "conciliar amb un progressiu augment de la plantilla amb estrictes mesures de seguretat".





Ha apuntat que l'acumulació de causes afectarà cada jutjat segons la situació que tingués abans de la pandèmia, i ha assenyalat que, mentre alguns tenien l'agenda plena a dos anys vista, altres treballaven amb marges d'uns pocs mesos.









Calcula que, només amb els judicis suspesos els últims dos mesos, s'omplirà el calendari d'assenyalaments durant tres o quatre mesos, ja que d'ara endavant s'evitarà que coincideixin diversos judicis en hora i lloc per impedir aglomeracions a les sales d'espera dels jutjats.





TARDES I AGOST





Per reprendre l'activitat, amb perspectives que augmentin les causes, Barrientos veu "imprescindible habilitar la tarda" per judicis i vistes, també perquè les mesures sanitàries per evitar aglomeracions forçaran que, al matí, no totes les sales puguin obrir alhora.





El TSJC ha donat l'opció als jutges de programar judicis a la tarda, i Barrientos veu dificultats en compaginar-ho amb l'ordre del Govern per als funcionaris de justícia, on "semblés que la tarda queda a voluntat dels funcionaris", encara que sempre ha de haver al menys un en els judicis, i també hi haurà el secretari judicial.





Aquest any també s'han habilitat tres setmanes al mes d'agost per prevenir un col·lapse als jutjats, i Barrientos ha explicat que s'aplicaran a Catalunya seguint les recomanacions del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) perquè es limitin les vistes, fent només les urgents.





Ha assenyalat que, en ser el mes més habitual per fer vacances, a l'agost seria probable haver de suspendre un judici si no compareix un testimoni, i ha posat l'exemple dels judicis penals, on molts testimonis són policies: "Es podria obligar el policia a anar, però no passarà".